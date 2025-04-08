Полиция задержала 15 человек по подозрению в организации канала незаконной миграции

Сотрудники правопорядка задержали 15 человек по подозрению в организации канала незаконной легализации мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Среди них предполагаемые организаторы, фиктивные жены и владельцы квартир.

По словам госпожи Волк, нелегальный бизнес решили организовать двое петербуржцев. Они через знакомого искали иностранцев, которые хотели заключить фиктивный брак с россиянами для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. Стоимость услуг доходила до 200 тыс. рублей.

С 2022 года женщины, участвующие в преступной схеме, соглашались формально вступать в брак с приезжими за денежную плату в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Фигуранты дела также могли помочь и с регистрацией по месту пребывания. Для этого они заранее подбирали сообщников из числа собственников жилья в Петербурге. Цена услуги составляла от 4 до 14 тыс. рублей, на учет поставили не менее сотни мигрантов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Двоим фигурантам дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий. Материалы дела направлены в прокуратуры районов Петербурга для аннулирования браков в судебном порядке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция перекрыла канал нелегальной миграции в город на Неве из арабских стран. Нелегальный бизнес организовали две петербурженки.

Андрей Маркелов