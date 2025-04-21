Инвесторы вернут угольные активы властям ЛНР и ДНР для ликвидации

Инвесторы в угольные активы Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик — ООО «Импэкс-Дон» и ООО «Торговый дом "Донские угли"» — вернут властям девять угольных шахт, взятых в аренду в 2024 году. Семь арендованы «Донскими углями» (в ЛНР), две — «Импэкс-Доном» (в ДНР). Соответствующий вопрос обсуждался в Минэнерго 10 апреля, пишет РБК со ссылкой на протокол совещания и источник, знакомый с дискуссией.

Из протокола следует, что совещание провели после обращений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника в Минэнерго и поручили подготовить технико-экономическое обоснование о целесообразности передачи угольных шахт в региональные госуправления по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУП ГУРШ) и определить стоимость их содержания до ликвидации. Совместно ведомства и компании должны определить источники финансирования таких расходов.

Участники совещания также обсуждали разработку техпроектов ликвидации горных отводов и дальнейшее трудоустройство сотрудников закрывающихся шахт или их переобучение. Источник рассказал, что власти не против возвращения шахт в собственность региона, но считают, что содержание вплоть до ликвидации должны оплатить инвесторы, поскольку в бюджете на это средств не предусмотрено. Суммарные расходы, по его оценке, составят 2–3 млрд руб.

Власти ЛНР и ДНР передали шахты инвесторам в июне 2024 года в соответствии с разработанной в 2023 году российскими властями концепцией реформы угольной отрасли республик, предполагающей повышение рентабельности за счет привлечения частных средств. «Импэкс-Дон» и «Донские угли» планировали инвестировать в шахты свыше 65 млрд руб.

Подробнее о ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Угольная яма».

Екатерина Отрашкевич