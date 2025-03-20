Угольная яма

Признание глубокого кризиса в угольной отрасли России стало общим местом в высказываниях федеральных и региональных чиновников. Ситуация в отрасли наглядно характеризуется одним показателем — финансовыми результатами участников рынка. В прошлом году они были отрицательными, а совокупный убыток отрасли составил 113 млрд руб. Подавляющая часть потерь пришлась на Кемеровскую область. Только поступления налога на прибыль от угольных компаний в областной бюджет сократились на 56 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прошлом году добыча угля в Кузбассе снизилась на 7% и составила 198 млн т, впервые с 2012 года упав ниже 200 млн т

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ В прошлом году добыча угля в Кузбассе снизилась на 7% и составила 198 млн т, впервые с 2012 года упав ниже 200 млн т

Фото: Виль Равилов, Коммерсантъ

Министр энергетики России Сергей Цивилев до мая прошлого года был губернатором Кузбасса — главного угольного региона страны, и продолжает посещать «свой» регион, в том числе для проведения 18 марта совещания «по перспективам угольной промышленности» в стране. Выступая в Кемерове перед представителями угледобывающих предприятий, РЖД, вагонных операторских компаний, различных федеральных ведомств и руководством Кузбасса, он сообщил, что в финальную стадию вошла подготовка очередной Энергетической стратегии страны до 2050 года. И в ней уровень добычи угля заложен на уровне 600 млн тонн в год против 443,5 млн тонн в 2024 году. Признавая наличие кризиса в отрасли, министр напомнил, что с таким российские угольщики уже сталкивались и не раз, ведь угольный рынок отличается особой волатильностью, всегда на нем были падения и подъемы, но «угольная отрасль России, вся частная, научилась с этим справляться».

От кризиса до кризиса

Нынешний кризис он охарактеризовал как со «своими особенностями, потому что сложилось много факторов одновременно, которые негативно влияют на угольную отрасль». Но поскольку многие страны наращивают потребление угля, российскому углепрому важно не потерять свою нишу на мировом рынке. «Мы обязаны предоставить отрасли все средства поддержки, чтобы она прошла этот непростой период с минимальными потерями. Самое главное — сохранить шахтерские коллективы, это самое ценное»,— заключил господин Цивилев. Он отметил, что правительство разрабатывает «огромный комплекс мероприятий», и если половина из них реализуется, «это окажет отрасли существенную поддержку». Но подробно о мерах поддержки высказываться не стал. Он также упомянул о регулярных совещаниях в министерстве по вывозу угля на экспорт с участием представителей портов, угольных компаний, вагонных операторов. И выразил надежду, что РЖД «сделают скидки, для того чтобы мы могли осуществлять хотя бы на нуле перевозки угля на экспорт».

Известно, что одной из форм поддержки отрасли выступает соглашение угольных регионов с РЖД о гарантированных объемах вывоза угля на экспорт. На 2025 год оно было заключено только между РЖД и Кузбассом и предусматривает вывоз 54,1 млн тонн угля в восточном направлении. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил СМИ после совещания 18 марта, что в январе—феврале было отставание от плана на 2%, но Сергей Цивилев подчеркнул, что вывоз «подытоживается только поквартально», и РЖД выполнит обязательства.

Падение доходов

В прошлом году угольная промышленность России получила 112,6 млрд руб. сальдированного убытка, с потерями также столкнулись дотационные пассажирские сухопутные перевозки и почтовые услуги. В 2023 году углепром получил 140,1 млрд руб. сальдированной прибыли. С учетом того, что почти весь уголь в стране добывают к востоку от Урала, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, центрами убытков стали, естественно, сибирские регионы. Из них статистика раскрыла убытки в углепроме Кузбасса и в секторе добычи Хакасии, в котором преобладает уголь. Эти регионы обеспечили половину российской добычи угля в 2024 году.

Весь сектор добычи полезных ископаемых Хакасии, по данным Красноярскстата, отгрузил в прошлом году продукции на 131 млрд руб., из которых 104 млрд руб. пришлось на углепром. Убыток сектора добычи составил скромные 0,8 млрд руб., но здесь можно предположить, что угольные потери компенсировала добыча золота с его рекордно возросшими ценами. Тем не менее, в середине февраля пресс-служба Верховного совета Хакасии сообщила по итогам встречи председателя республиканского парламента Сергея Сокола с представителями угольной отрасли, что за 11 месяцев 2024 года убыток угольных предприятий республики составил 2,6 млрд руб. против 13,9 млрд руб. прибыли в 2023 году. При этом добыча угля в Хакасии в прошлом году снизилась на 4,7% и составила 24,5 млн тонн. Все промышленное производство республики просело на 3,5%. Парламент Хакасии сообщал также о снижении на 18% экспорта угля.

Не лучше закончила прошлый год экономика Кузбасса. Общий промышленный спад составил 5,4%, а добыча угля снизилась на 7,3%, до 198,4 млн тонн. Впервые с 2012 года она упала ниже 200 млн тонн. Помимо углепрома заметно снизили производство важные для региона металлургия (на 8,3%) и химия (на 5,3%). И в результате вся экономика Кузбасса получила по итогам прошлого года 26,9 млрд руб. сальдированного убытка против 341,1 млрд руб. сальдированной прибыли в 2023 году. При этом самые большие убытки получила добыча угля — 90 млрд руб. (80% от убытка всего российского углепрома). Помимо нее убытки получили производство кокса и нефтепродуктов — 10,5 млрд руб., металлургия — 7,6 млрд руб., производство электроэнергии — 34,4 млрд руб. В 2023 году все эти отрасли были прибыльными (см. таблицу). Впрочем, 2024 год оказался не самым убыточным для экономики Кузбасса. В 2014 году она получила 89 млрд руб. убытка, в 2020 году — 25,6 млрд руб.

Дыра в бюджете

На фоне снижения доходов и прибылей угольных компаний законодатели Хакасии приняли дефицитный бюджет на 2025 год. Выступая в ноябре прошлого года в Верховном совете республики, министр экономического развития Роман Ковтун сообщал, что угольная отрасль региона потеряет в 2024 году 5% по сравнению с 2023-м (так и случилось, см. выше), но «ситуация понемногу выправляется, а глубина спада снижается». Тем не менее, бюджет республики на 2025 год был принят в декабре с дефицитом 6,3 млрд руб. при объеме доходов 57,5 млрд руб.

В свою очередь, кузбасский бюджет был исполнен в прошлом году с рекордным дефицитом 70,6 млрд руб. при доходах 227,6 млрд руб. и расходах 298,2 млрд руб. В сравнении с результатом 2023 года дефицит вырос в 3,4 раза, когда он составлял 20,9 млрд руб. Собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета снизились в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 21% и составили 181,8 млрд руб. против 230,3 млрд. Главная причина потерь в доходах — сокращение поступлений налога на прибыль в 2,3 раза, до 43,3 млрд руб. со 101,5 млрд руб. в 2023 году, и налога на добычу полезных ископаемых — в 2,1 раза, с 18,1 млрд руб. до 8,7 млрд. руб.

Выступая на заседании Заксобрания Кузбасса с годовым отчетом в конце февраля, губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что вследствие проблем угольной отрасли налоговые поступления от нее в прошлом году сократились почти вдвое, «бюджет Кузбасса недополучил более 58 млрд рублей», что не позволило «профинансировать часть важных проектов в 2024 году». «А поскольку мы с трудом сформировали бюджет 2025 года, то не смогли заложить социальные обязательства, в том числе компенсацию расходов на коммунальные услуги населению, господдержку общественного транспорта, строительство социально важных объектов, которые планировали вместе ранее»,— признал глава региона.

Внутри отчетности

Возможность посмотреть на причины и характер отраслевого кризиса с точки зрения бизнеса одной компании в России предоставляет только ПАО «Распадская». Это единственная угольная компания страны, которая в сложившейся геополитической ситуации раскрывает отчетность по МСФО. В феврале она сообщила о снижении добычи угля по итогам прошлого года на 2%, до 18,5 млн тонн, и продажи угольной продукции на 11% — до 12,9 млн тонн. Последнее она объяснила «экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления». В свою очередь, «значительное падение мировых цен на коксующийся уголь» привело к снижению на $467 млн выручки компании в 2024 году, до $1,74 млрд.

Но вместе со снижением выручки «Распадской» выросла себестоимость тонны угольного концентрата — на 7% к уровню 2023 года, составив $64 за тонну. Причинами этого стали «инфляция и снижение объемов добычи». В итоге компания получила в 2024 году $133 млн чистого убытка против $440 млн чистой прибыли годом ранее. Очевидно, что на финансовые результаты повлиял и рост капитальных вложений «Распадской» в прошлом году на $74 млн, до $294 млн, в связи с продолжением реализации долгосрочной инвестиционной программы. Бизнес вынужден был использовать ранее созданные накопления, но «в связи с финансированием текущей деятельности и капвложений» они сократились за год на 74%, до $87 млн против $332 млн в 2023-м. Динамика этого показателя напоминает исполнение бюджета Кузбасса, в котором, по данным министра финансов региона Игоря Малахова, на начало 2024 года было накоплено свободных остатков на счетах 77 млрд руб. Они использовались для покрытия дефицита бюджета в прошлом году, и их размещение позволило бюджету даже заработать на депозитах 7 млрд руб. Но в итоге, по словам министра, «все эти средства благополучно истратили» на конец ноября 2024 года.

На фоне убытков и сокращения денежных накоплений почти в четыре раза руководство «Распадской» «определило подразделения, в которых возможно досрочное прекращение добычи с учетом пересмотра производственных планов, затрат, средних цен реализации продукции, налоговой нагрузки и других факторов». И в финансовой отчетности отражено обесценение этих активов на $205 млн. Кроме того, компания признала обесценение активов на $2 млн по итогам переоценки резервов на восстановление участков двух закрытых шахт. Наименование подразделений при этом не указано, но можно предположить, что досрочно была прекращена добыча на шахте компании в Туве, о чем глава этой республики Владислав Ховалыг предупреждал в конце октября прошлого года. Добыча угля в этом регионе сократилась в прошлом году на 15% и составила 1,3 млн тонн.

Как жить без угля

На фоне падения бюджетных доходов законодательное собрание Кузбасса в конце прошлого года приняло областной бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с сокращением расходов на 17,5% — до 246 млрд руб. против 298,2 млрд руб. реально исполненных расходов в прошлом году (планировалось 322,7 млрд руб.). Это на 17,5% меньше расходов прошлого года. План по доходам областного бюджета в сумме 229,7 млрд руб. был оптимистично сохранен на уровне доходов 2024 года. Однако реальное исполнение бюджета пока идет с заметным дефицитом. За январь—февраль он составил 13,7 млрд руб. при плане на год 16,3 млрд. И собственных налоговых и неналоговых доходов, по данным минфина Кузбасса, было собрано за два месяца всего 19,4 млрд руб. из 26,8 млрд руб. всех доходов. В результате государственный долг региона вырос на четверть в течение января—февраля 2025 года полностью за счет бюджетных кредитов, и составил 83,5 млрд руб., из которых 68,6 млрд руб. стали бюджетные кредиты, то есть заимствования из федерального бюджета.

Когда главный поставщик доходов перестал выполнять свою функцию, приходится планировать заимствования и структурные изменения в региональной экономике. И в начале марта правительство Кузбасса приняло решения о новых заимствованиях в этом году в виде областных облигаций на общую сумму 10 млрд руб. А 13 марта губернатор Илья Середюк заявил о необходимости корректировки долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, ссылаясь на все те же потери бюджетных доходов: «Из-за кризиса в угольной промышленности бюджет области недополучил 56 млрд руб. по налогу на прибыль, и в такой ситуации особенно важна диверсификация экономики, развитие неугольных отраслей». Соответственно, на заседании экономического совета при губернаторе обсудили дополнение в стратегию на период до 2035 года — для достижения национальной цели развития «Технологическое лидерство» планируется обеспечить снижение зависимости отечественной экономики от импортной продукции и технологий.

Игорь Лавренков, Кемерово