Спасатели потушили пожар в подземной парковке в Краснодаре

Утром 21 апреля 2025 года в Краснодаре произошло возгорание в подземной парковке на улице Колхозной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сигнал о происшествии поступил диспетчеру в 06:19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие в 06:29 первые подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона установили, что площадь возгорания составила 10 кв. м.

Спасатели локализовали пламя к 06:35, через три минуты полностью устранили последствия пожара. В тушении участвовали 22 сотрудника МЧС России с привлечением семи единиц специальной техники.

15 апреля тринадцать автомобилей сгорели полностью и четыре получили повреждения при ночном пожаре на подземной парковке жилого комплекса «Грин парк» в Краснодаре. Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Краснодару задержали 26-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге.

По данным следствия, приезжий, руководствуясь личной неприязнью к одному из автовладельцев, облил бензином и поджег машину, однако по ошибке уничтожил чужой автомобиль. Огонь распространился на соседние транспортные средства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Лия Пацан