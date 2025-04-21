В Новосибирске обрушилась подпорная стенка на улице Ипподромская
В Новосибирске на ул. Ипподромская сегодня около 3:30 по местному времени обрушилась подпорная стена. Прокуратура региона проводит проверку по факту ЧП, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Мэрия Новосибирска
По данным прокуратуры, этот участок дороги находится в ведении МКУ «Гормост». В учреждении сообщили, что незамедлительно проведут обследование подпорных стенок в зоне обрушения. Остальные части стены проверят в течение месяца.
«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) мэрии Новосибирска»,— говорится в сообщении.
В настоящий момент движение перекрыто по двум полосам дороги из трех. Также прекращено движение по дублеру ул. Ипподромской (верхний уровень).