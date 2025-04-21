В Забайкалье прибыли главы МЧС и Минприроды для оценки ситуации с пожарами

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки ситуации с природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, сейчас площадь пожаров регионе в 19 раз больше, чем в тот же период в прошлом году.

Главы министерств осмотрят наиболее пострадавшие от пожаров районы с неба, а также на месте проконтролируют работы по тушению огня. Итогом станет координационное совещание с региональными властями.

Пожароопасный сезон в Забайкальском крае объявили с 24 марта — после первого лесного пожара. В тот же день объявили режим повышенной готовности. С 31 марта в регионе начали поэтапно вводить особый противопожарный режим, запрещая гражданам посещать лес. Следующий этап должен был наступить 14 апреля, но с 7 апреля во всех лесах региона ввели режим ЧС.

Всего за сезон в Забайкалье зарегистрировано 295 лесных пожаров на общей площади 266 тысяч гектаров. Вечером воскресенья, 20 апреля, в регионе действовало 50 лесных пожаров на площади более 156 тысяч гектаров.