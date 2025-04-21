Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 98,7 руб. к концу 2025 года

Среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 руб./$, следует из прогноза Минэкономразвития РФ. В сентябрьской версии прогноза курс составлял 96,5 руб/$. На конец 2025 года министерство оставило прогноз доллара без изменений — 98,7 руб/$.

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 100,2 руб. (в сентябрьской версии этот показатель был равен 100,0 руб.), в 2027 году - 103,5 руб. (103,2 руб.), в 2028 году — 106,0 руб.

По словам представителя Минэкономразвития, ведомство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы. «Мы несколько понизили нашу оценку на 2025 год - до 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс, мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой»,— отметили в ведомстве.