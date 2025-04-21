Американские демократы хотят забыть о прошлом

Демократическая партия США продолжает переживать серьезную трансформацию и раскол. С одной стороны, функционеры партии пытаются гнуть былую линию, на политическую сцену недавно даже вернулся экс-президент Джо Байден. С другой — в Демпартии все громче звучат голоса о необходимости привлечения более молодых лидеров, расставания с прошлым и активного протестного движения. На ведущие позиции в связи с этим выходят такие фигуры, как конгрессвумен прогрессистского толка Александрия Окасио-Кортес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters Джо Байден

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

На прошедшей неделе экс-президент США Джо Байден вновь оказался в центре внимания и заставил однопартийцев задуматься, не собирается ли он вернуться к активной политической деятельности.

С момента ухода из Белого дома господин Байден вел относительно закрытый образ жизни, ограничиваясь посещениями бродвейских мюзиклов, мероприятия в честь Дня святого Патрика, и тому подобного. Но на прошедшей неделе он принял самое активное участие сразу в нескольких публичных мероприятиях, отмечает The Hill.

Во вторник, 15 апреля, Джо Байден выступил в Чикаго на Национальной конференции адвокатов и консультантов. Там он жестко раскритиковал администрацию Дональда Трампа и его ближайшего соратника Илона Маска за социальную политику и подходы ко многим другим вопросам.

В частности, экс-президент заявил, что «меньше чем за 100 дней эта новая администрация» нанесла стране такой огромный ущерб, что это «вызывает трепет».

А 16 апреля бывший глава Белого дома выступил перед небольшой группой студентов в Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета. Там он допустил очередную оговорку: перепутал Украину с Ираком, когда рассуждал о конфликте с Россией. Оговорка была оперативно исправлена советником господина Байдена Майком Донилоном, который сейчас работает в этом учебном заведении.

Как отмечает также NBC News, в конце марта Джо Байден встретился с недавно избранным председателем Национального комитета Демпартии Кеном Мартином и выразил готовность помочь со сбором средств и с другими усилиями по восстановлению рейтинга демократов.

Некоторые члены партии такое рвение не оценили. Ряд влиятельных фигур предпочел бы, чтобы бывший президент остался в тени, пока они прилагают усилия для восстановления после громкого провала на выборах 2024 года. «Я люблю обоих Байденов (экс-президента и его супругу.— “Ъ”), но лояльность означает обязанность предоставить им честный взгляд на ситуацию (особенно когда речь идет об их общественном имидже) независимо от того, насколько больно это слышать»,— процитировало издание The Hill Майкла Ларосу, экс-директора по коммуникациям бывшей первой леди Джилл Байден. Он добавил, что в Демпартии высок «уровень гнева или безразличия» в отношении Джо Байдена и его супруги и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Более того, по словам бывшего функционера, возвращение экс-президента стало «прекрасным подарком для Белого дома, президента Трампа и консервативных СМИ в то время, когда они находились в обороне и подвергались жесткой критике из-за провальной тарифной политики».

Появление Джо Байдена на публике дало Дональду Трампу и его «армии сторонников» возможность отвлечь внимание общества на «насмешки и обвинения» в адрес бывшего главы государства, уверен Майкл Лароса.

Другие демократические стратеги, опрошенные The Hill, согласны, что господин Байден выбрал крайне неподходящее время для возвращения: только-только гнев американцев начал обрушиваться на Дональда Трампа и его экономполитику, а тут появляется Джо Байден со своими оговорками.

Опрос CBS News, опубликованный на прошлой неделе, показал, что лишь 44% одобряют политику Дональда Трампа в области экономики, что на 4 процентных пункта ниже, чем 30 марта. Общий рейтинг одобрения 47-го президента, согласно этому социологическому исследованию, тоже снизился — с 53% в феврале до 47% в текущем месяце. «Опрос CBS News показывает, что американцы перенаправили свою злость по поводу экономики от Байдена к Трампу. Так что это плохое время для появления Байдена и напоминания им о старых плохих днях»,— заявил в беседе с The Hill демократический стратег Брэд Бэннон.

«Слово, которое я часто слышу,— это "предательство". Люди чувствуют себя преданными командой Байдена, а также разочарованы бездействием»,— сказал другой стратег-демократ, пожелавший остаться неназванным.

Один из доноров-демократов добавил, что «никто сейчас не просит помощи у Байдена» из-за того, что эта помощь токсична. Еще один демократический стратег на правах анонимности добавил: если Джо Байден хочет как-то помочь партии, ему следует начать с объяснения, почему он все-таки решил баллотироваться, когда были серьезные опасения по поводу его возраста и умственных способностей.

В другом материале The Hill продолжает, что все громче начали звучать призывы к тотальной смене поколений в руководстве Демпартии. То есть гнев направлен не только против Джо Байдена, но и всей старой гвардии.

В прошедшую среду группа Leaders We Deserve PAC («Лидеры, которых мы достойны») под руководством зампреда Национального комитета Демпартии Дэвида Хогга начала кампанию стоимостью $20 млн, направленную на участие в праймериз в Палату представителей молодых демократических лидеров. Ряд кандидатов уже дал старт своим кампаниям против демократов, которые долгое время занимают свои места в нижней палате Конгресса.

Эти усилия предпринимаются на фоне того, что молодые сторонники прогрессистского крыла, такие как Александрия Окасио-Кортес, выходят на первые позиции и начинают мобилизацию партийных активистов на крупных митингах по всей стране.

«Демократическая партия постоянно говорит: "Мы должны заботиться о демократии, мы должны заботиться о демократии". И мы действительно это делаем. Но лучший способ сделать это — не просто говорить… а использовать демократию для активной помощи людям, чтобы улучшать их жизни и показать им, что демократия — лучший инструмент для этого»,— пояснил Дэвид Хогг в интервью The Hill.

Конфликт рядовых демократов с высокопоставленными функционерами вспыхнул, когда лидер меньшинства Сената Чак Шумер и несколько других демократов проголосовали вместе с противоборствующей партией за резолюцию о бюджете, предложенную республиканцами из Палаты представителей. Это подогрело протестное движение внутри Демпартии США и придало новый стимул разговорам о возможной битве на первичных выборах за место в Сенате между Чаком Шумером и Александрией Окасио-Кортес.

Екатерина Мур, Вашингтон