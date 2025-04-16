Джо Байден не смог промолчать

Экс-президент США Джо Байден, который с момента ухода из Белого дома сторонился публичных выступлений, вечером 15 апреля жестко раскритиковал новую администрацию. В ходе 30-минутной речи в Чикаго отошедший от дел политик высказал к политике своего преемника целый ряд претензий, большинство из которых сводились к сфере социального обеспечения. В тот же вечер из Белого дома раздались насмешки над выступлением бывшего хозяина Овального кабинета. Момент для обмена колкостями был выбран не случайно: ровно через две недели американцам предстоит подводить итоги первых 100 дней нахождения Дональда Трампа у власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Бывший президент США Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько — нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро»,— поделился Джо Байден своей оценкой действий преемника с участниками Национальной конференции юристов, консультантов и представителей инвалидов (ACRD), которая стартовала в Чикаго во вторник вечером.

Из высказываний господина Байдена следовало, что накопившиеся у него претензии главным образом касаются политики администрации Трампа в области соцобеспечения.

«Они нанесли удар по Управлению социального обеспечения (орган федеральной власти, ответственный за политику в области соцобеспечения и страхования.— “Ъ”), уволив 7 тыс. сотрудников, включая самых опытных чиновников»,— посетовал политик. Предложив слушателям задаться вопросом, почему это происходит, он, однако, не дал им времени на размышление, тут же заявив: «Они, безусловно, ломают все подряд. Они сначала стреляют, а потом целятся».

При этом за все полчаса своего выступления господин Байден ни разу не удостоил Дональда Трампа упоминанием по имени, исключительно называя его «этот парень».

Тем не менее «этот парень» быстро сообразил, что речь о нем, и довольно быстро выступил с ответом. На странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social появился фрагмент выступления его предшественника, где Джо Байден, рассказывая о том, как в детстве стал свидетелем расовой сегрегации в США, использует термин «цветные дети», что сегодня многими американцами воспринимается как оскорбление.

Сам господин Трамп никак не прокомментировал это видео, зато позднее это сделал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Он написал: «Ничего не изменилось: жулик Джо Байден продолжает выставлять себя клоуном, доказывая миру своей бессвязной речью, что его слабоумие стремительно доходит до новых минимумов». И отдельной строкой: «Полный тупица».

Насмешки в адрес экс-президента позволила себе и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Я шокирована тем, что он выступает в ночное время,— отметила она.— Я думала, что он ложится спать намного раньше, чем выступил сегодня вечером».

При этом госпожа Левитт не позабыла выступить в поддержку своего босса, подчеркнув приверженность Дональда Трампа защите социальных прав «законопослушных, платящих налоги американских граждан и пожилых людей, которые внесли взносы в эту программу».

Как предположил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (ИСК РАН) Павел Кошкин, Джо Байден неслучайно вышел в свет именно сейчас.

Во-первых, 30 апреля исполняется 100 дней с момента прихода на его место Дональда Трампа — первый рубеж, на котором принято подводить итоги работы новой администрации, и урезание бюджета за счет незащищенных слоев населения, о котором упомянул в своей речи господин Байден, не добавляет ей политических очков, отметил эксперт.

Во-вторых, в Конгрессе идет борьба по статьям будущего федерального бюджета. Предложенный республиканцами проект, который недавно одобрили обе палаты Конгресса, с точки зрения демократов, предусматривает наличие лазеек, которые позволят республиканцам оптимизировать или сократить программы по социальной сфере.

И наконец, уверен Павел Кошкин, Джо Байден улучил момент, когда можно начать позиционировать себя как неформального лидера партии и нового фандрайзера, который может помочь с привлечением донорских средств для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в 2026 году. «Джо Байден, который, по сообщениям СМИ, планирует написать книгу о своем президентстве, преследует цель стать неформальным лидером наподобие Барака Обамы и других экс-президентов. Так что это своего рода попытка самоутвердиться и войти в историю»,— резюмировал американист.

Анастасия Домбицкая