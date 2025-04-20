Четыре человека пострадали при ДТП в Нижегородской области

Автобус въехал в здание на улице Урицкого в Дзержинске Нижегородской области, сообщили в прокуратуре региона. В результате ДТП пострадали четыре человека.

«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров, и при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— говорится в сообщении.

Согласно заявлению ГУ МВД по региону, которое приводит ТАСС, инцидент произошел сегодня, 20 апреля, около 20:15 мск. По предварительной информации, водитель автобуса почувствовал себя плохо. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.