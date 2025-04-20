Голливуд приплыл в Элладу

В разгаре работа над самым амбициозным голливудским проектом — фильмом Кристофера Нолана «Одиссея», выход которого запланирован на лето 2026 года. Ключевые эпизоды снимались в Греции, свидетелем тому стал корреспондент «Ъ» в Греции Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Одиссея»

Фото: Syncopy Кадр из фильма «Одиссея»

Фото: Syncopy

Поэма Гомера вдохновляла многих кинематографистов. В середине прошлого века вышли «Приключения Одиссея» Марио Камерини с Кирком Дугласом в главной роли, а в конце столетия свою версию странствий героя Троянской войны предложил Андрей Кончаловский. Голливудская компания Universal Pictures продвигает фильм Нолана как мифическую экшен-сагу, для реализации которой используется совершенно новая технология IMAX. Представители студии уже назвали картину «кинематографическим шедевром поколения», которым, «скорее всего, гордился бы Гомер».

Производственный бюджет фильма составляет $250 млн, из них существенная часть уйдет на гонорары занятым в картине актерам. Мэтт Деймон воплотится в гомеровского Одиссея, а Том Холланд — в его сына Телемаха. Хотя официально расклад остальных ролей не подтвержден, все уже поняли, что Энн Хэтэуэй сыграет Пенелопу — стоическую жену Одиссея. Ожидается, что Зендея изобразит богиню Афину, Шарлиз Терон — коварную волшебницу Цирцею, а Лупита Нионго — нимфу Калипсо. Роберт Паттинсон предстанет в образе морского владыки Посейдона, который пытается саботировать возвращение Одиссея на Итаку: на эту роль режиссер прочил Роберта Дауни-младшего, но тот оказался занят в другом проекте. Среди исполнителей есть и грек по происхождению — актер Майкл Вламис.

Съемки начались два месяца назад, частью в Марокко и на острове Фавиньяна вблизи Сицилии. Но ряд ключевых эпизодов фильма, по замыслу его создателей, мог быть снят только в Греции — почти буквально на местах событий. Это Мессения, область Пелопоннеса с центром в городе Пилосе, а также Акрокоринф — коринфский Акрополь. Съемки охватили знаменитый пляж Войдокилья и замок Метони. Задействована и пещера Нестора: в нее поместили шестиметрового циклопа Полифема, которого ослепляет оказавшийся в ловушке Одиссей.

Только главные роли в фильме отданы голливудским знаменитостям, исполнители второго плана призваны создавать своеобразный греческий хор.

Он был сформирован прямо на месте, в процессе кастингов на Пелопоннесе. Студия дала объявления о наборе сотен статистов для массовых сцен. Катерина Пантелиди, работница аптеки в соседнем с Коринфом городке Лутраки, послала свое фото агентам студии и тут же была вызвана на съемку эпизода, призванного проявить греческий характер и тип красоты.

Режиссер снимает толпу женщин, собравшихся на вершине монолитной скалы у коринфского Акрополя. Они смотрят на море в ожидании прибытия кораблей с их мужьями, героями Троянской войны. Женщины взволнованы, и не только своими личными делами, но и судьбой предводителя эскадры Одиссея. Настал ли уже момент, когда можно сообщить о прибытии долгожданных странников Пенелопе?

«Я получила имейл с подробными инструкциями,— рассказала Катерина.— Надо было быть готовой к съемкам с четырех утра, а длились они до самого заката солнца. Предупредили: никаких украшений и косметики. Потом с нами работали гримеры и костюмеры. Снимали очень тщательно. Для короткой сцены, длящейся две минуты, делали по 50 дублей. Это было утомительно, но невероятно интересно». На мой вопрос, хотела бы она продолжить сниматься в кино, Катерина говорит: «Вряд ли, это был просто счастливый случай, и не думаю, что он повторится. Я не уверена даже, что в кадре появится мое лицо: кто знает, что останется после финального монтажа.

Буду счастлива, даже если для фильма пригодится какой-нибудь “кусочек” меня: рука или нога мелькнут в массовой сцене.

А карьеру в кино делать не собираюсь, иду на курсы экологического туризма».

Экология и туризм — в центре внимания и административных властей Пелопоннеса. Во время съемок археологические памятники были закрыты для публики, приняты строгие меры по сохранности исторических и культурных объектов. В пещере Нестора использовались специальный геотекстиль и слои песка, чтобы не нанести никакого ущерба природному пространству. Деревянную модель древней триремы — парусного боевого корабля длиной в 37 м — доставили грузовым судном из Норвегии. Региональный губернатор Пелопоннеса Димитрис Птохос лично курировал подготовку и ход съемок, потому что уверен: «Фильм будет показан по всему миру, это повысит имидж региона с его природной красотой и богатой историей как идеального туристического направления».