В Белгородской области пострадал ребенок при подрыве на мине

12-летний мальчик пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик» в селе Таврово Белгородской области. Он находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, мину подарили семье из Таврово несколько месяцев назад. Предполагалось, что она обезврежена. Сегодня, 20 апреля, к хозяевам приехала в гости знакомая семья с мальчиком, который взял мину в руки. После этого снаряд выпал из рук ребенка и сдетонировал.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Его доставили в детскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Следствию предстоит установить, зачем хозяева оставили мину дома и почему родители позволили ребенку взять ее в руки.

В связи с инцидентом господин Гладков призвал не хранить в доме оружие, чтобы оно не попало в руки детей.