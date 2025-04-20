Депутаты совсем распустились

Депутаты гордумы Невинномысска (третий по величине город Ставропольского края) объявили о досрочном прекращении своих полномочий и проведении выборов в сентябре 2025 года — на год раньше запланированного. По официальной версии, так они хотят создать условия для появления «новых лидеров, которые уже зарекомендовали себя в общественной или волонтерской деятельности». Это уже третий за неделю самороспуск городских парламентов Ставрополья, чьи полномочия истекали только в сентябре 2026-го. В краевой администрации решения депутатов не комментируют, а источники “Ъ” объясняют их желанием властей развести муниципальные выборы с намеченным на осень-2026 голосованием за депутатов Госдумы и краевой думы Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вопрос о досрочном прекращении полномочий думы Невинномысска был вынесен на ее очередное заседание 18 апреля и поддержан депутатами единогласно. В пресс-службе думы это решение объяснили появившейся возможностью «провести выборы нового состава муниципального представительного органа в 2025 году» вместо запланированного 2026-го. Такой перенос, по официальной версии, «создаст условия для выдвижения новых лидеров, которые уже зарекомендовали себя в общественной или волонтерской деятельности, ветеранов боевых действий, что станет дополнительным стимулом для развития города».

Между тем Невинномысская гордума стала уже третьим за последнюю неделю муниципальным представительным органом Ставрополья, чьи депутаты досрочно сложили полномочия. Как ранее сообщал “Ъ”, 11 апреля о самороспуске объявили депутаты думы краевого центра, а 15 апреля такое же решение приняли их коллеги из Пятигорска. Правда, мотивировка у трех решений оказалась разной.

В Ставрополе сообщили, что досрочные выборы потребовались из-за прироста населения.

По данным Росстата, в краевом центре сейчас проживает 557 тыс. человек, а при такой численности горожан, согласно федеральному закону о местном самоуправлении, депутатов в городском парламенте должно быть не менее 35, тогда как в нынешнем созыве их только 30. Поэтому досрочные выборы, на которых будет избрано уже 39 депутатов, смогут, по информации руководства гордумы, «обеспечить законные интересы горожан» на год раньше ожидаемого.

В Пятигорске самороспуск объяснили нежеланием проводить в сентябре 2025 года дополнительные выборы по двум вакантным округам. На имя и. о. председателя гордумы Семена Маршалкина поступило коллективное письмо от депутатов, которые отметили, что довыборы грозят лишними расходами из бюджета, и напомнили, что Госдума уже одобрила в первом чтении поправки, согласно которым «дополнительные выборы депутатов не проводятся в год, предшествующий году основных выборов». В случае их принятия мандаты так и останутся вакантными до 2026 года, что отрицательно скажется на соблюдении прав избирателей «как в соответствующих избирательных округах, так и в целом по городу», указали депутаты.

В администрации края ситуацию с самороспусками дум трех крупнейших городов Ставрополья не комментируют. Там “Ъ” лишь пояснили, что вопросы выборов в муниципалитетах регулируются законом, а краевая власть к этому никакого отношения не имеет. А в краевом избиркоме добавили, что всего на 2025 год были запланированы муниципальные довыборы по 18 округам.

Источники “Ъ” объясняют внезапную эпидемию самороспусков желанием краевых властей «развести местные выборы с выборами в Госдуму и краевую думу», которые запланированы на сентябрь 2026 года.

«По опыту выборов 2021 года, когда люди путались в длиннющих бюллетенях с кучей фамилий, может быть, в этом и есть логика»,— заявил “Ъ” источник в правительстве края. Не исключено, что о досрочном прекращении полномочий вскоре объявит и Железноводская гордума, полномочия которой тоже истекают в сентябре 2026-го.

Александра Ларинцева, Пятигорск