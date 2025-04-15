В Ставропольском крае депутаты за неделю распустили уже вторую городскую думу

Депутаты Пятигорской городской думы сегодня, 15 апреля, приняли решение о досрочном прекращении собственных полномочий. По данным муниципального парламента, это сделано в целях экономии бюджета: вместо дополнительных выборов в двух округах депутаты решили избрать новый созыв целиком. Полномочия действующего созыва истекают в сентябре 2026 года.

С инициативой досрочно прекратить собственные полномочия выступили все фракции, представленные в гордуме Пятигорска. Они сослались на рассматриваемый в Госдуме законопроект, согласно которому дополнительные выборы депутатов перестанут проводиться в год, предшествующий году основных выборов. Депутаты опасаются, что в результате два округа могут так и остаться без избранных представителей.

Интересно, что 11 апреля аналогичное решение приняла городская думы Ставрополя. Срок ее полномочий тоже истекал в 2026 году. В администрации Ставропольского края «Ъ» пояснили, что вопросы досрочного прекращения полномочий городских парламентов и проведения муниципальных выборов не относятся к компетенциям региональной власти.

Источники «Ъ» объясняют «волну» самороспусков желанием руководства края «развести местные выборы и выборы в Госдуму, а также краевую думу», которые запланированы на сентябрь 2026 года. Не исключено, что о досрочном прекращении полномочий могут вскоре объявить и в думе Железноводска.

Александра Ларинцева, Пятигорск