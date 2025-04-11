Ставропольская гордума приняла решение о самороспуске

11 апреля на внеочередном заседании думы Ставрополя депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий представительного органа. Решение было принято единогласно. В нынешнем составе дума доработает до 30 июня 2025 года. По плану полномочия депутатов истекали только в сентябре 2026-го.

Причиной самороспуска в гордуме назвали изменение численности населения Ставрополя и необходимость «обеспечить законные интересы горожан» большим количеством их представителей. По данным Росстата, в Ставрополе в настоящий момент проживает 557 тыс. человек, и по закону депутатов должно быть не менее 35. В нынешнем созыве их только 30.

В декабре 2024 года в городской устав были внесены новые данные по количеству парламентариев. 26 из них теперь будут избираться по одномандатным округам, 13 — по партийным спискам. В марте 2025 года дума утвердила новую схему одномандатных округов.

До 30 июня представительный орган намерен заслушать отчеты о деятельности главы краевого центра и Контрольно-счетной палаты, объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы Ставрополя, полномочия которого истекают в мае, а также избрать нового градоначальника.

Александра Ларинцева, Пятигорск