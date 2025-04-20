FT: DOGE хочет сократить финансирование Национальной галереи искусств

Возглавляемый Илоном Маском Департамент эффективности правительства (DOGE) присматривается к одному из крупнейших культурных учреждений США — Национальной галерее искусств в Вашингтоне (округ Колумбия). Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники Financial Times (FT), представители ведомства посетили галерею и провели встречу с ее руководством. Цели визита не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / File Photo / File Photo / Reuters Фото: Kent Nishimura / File Photo / File Photo / Reuters

По мнению FT, есть основания полагать, что Национальная галерея искусств, которая входит в топ-10 самых посещаемых художественных музеев мира, может быть в очереди на сокращение бюджета и изменение принципов работы. Учреждение, открытое указом Конгресса США в 1937 году, значительную долю финансирования получает из федерального бюджета. Например, в прошлом году оно получило от государства $210 млн.

После визита представителей DOGE в галерее отметили, что, «будучи государственно-частным партнерством, мы работали с каждой администрацией с момента нашего открытия и будем дальше работать с нынешней администрацией и Конгрессом».

С момента вступления в должность Дональд Трампа его администрация уже вмешалась в работу нескольких крупных учреждений культуры. В марте президент подписал указ о «восстановлении правды и нормальности в американской истории», направленный на исправление якобы неправильного толкования расы и пола в Смитсоновском институте, включающем 19 музеев. Также он взял под контроль Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, назначив себя его председателем совета директоров и уволив 17 членов этого совета, назначенных предыдущим президентом.

Алена Миклашевская