Аферу провели в судебном порядке

В Московской области вынесен приговор группе мошенников, похитивших с помощью подложных документов из госсобственности участок земли рыночной стоимостью более 100 млн руб. Фигуранты получили от условного наказания до пяти лет колонии. Судья Раменского горсуда Елена Арекаева, выносившая неправосудные решения, на которые опирались аферисты при переоформлении участков, уволена, и в отношении нее, по данным “Ъ”, ведется проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Воскресенский горсуд Московской области вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с землями в Раменском районе Подмосковья. Максимальный срок — пять лет колонии общего режима — получил 47-летний юрисконсульт ООО «Стройтехнадзор» Юрий Кислицын, которого следствие и суд посчитали организатором аферы. Вовлеченные им в преступную группу гендиректор ООО «Достояние» Анатолий Литвиненко и менеджер этой фирмы Михаил Трушкин были приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно. Сотрудник ООО «ТД "Алегра"» Андрей Жаркин отделался условным сроком. Он был единственным из фигурантов, кто полностью признал свою вину. Еще два человека, в то числе бывший кадастровый инженер, скончались во время следствия и суда.

Расследование обстоятельств исчезновения принадлежащих государству земельных угодий в районе деревни Островцы подмосковная полиция начала в феврале 2022 года. Отметим, что в ноябре 2021 года с заявлением о возможных махинациях в правоохранительные органы обращался депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин.

Как установило следствие, с которым согласился и суд, криминальную схему Юрий Кислицын разработал «не позднее» декабря 2020 года. В сферу интересов махинаторов попали земли бывших совхозов «Подмосковный» и «Сафоновский», а также племенного завода «Никоновское» Раменского района Московской области. В 1992 году принадлежавшие этим сельскохозяйственным предприятиям почти 8 тыс. га были бесплатно предоставлены трудовым коллективам.

В деле говорится, что угодья являлись «неразграниченной государственной собственностью, распоряжение которой в силу закона осуществлялось муниципальным образованием».

Участники преступной группы, говорится в материалах расследования, устанавливали владельцев паев или их родственников, изготавливали на их имена поддельные договоры купли-продажи земельных участков, а также оформляли технические заключения кадастрового инженера. В последних указывались координаты границ земельных участков с заведомо ложными выводами о праве наследования участков.

После подготовки пакета липовых документов махинаторы подавали в Раменский городской суд иски о переходе права собственности на землю. В них, в частности, указывалось, что в 2016 году участки якобы были проданы новым хозяевам, но предыдущие владельцы под разными предлогами отказываются их переоформлять. При этом в суде, как установили следствие и суд, по одному и тому же делу выступали истцы и ответчики, подконтрольные участникам преступной группы.

Все исковые заявления по поводу земельных участков рассматривала и удовлетворяла одна и та же судья Раменского горсуда — Елена Арекаева. Впоследствии ее решения были отменены вышестоящими инстанциями как незаконные, а сама госпожа Арекаева в 2022 году лишилась своей должности. Источник “Ъ” утверждает, что сейчас в отношении нее ведется проверка по факту возможного вынесения заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ).

После того как судебное решение вступало в силу, злоумышленникам оставалось только зарегистрировать в Росреестре право собственности на землю на свое имя.

В общей сложности, по подсчетам следственных органов, в период с декабря 2020 года по март 2021 года с использованием подложных документов подсудимые переоформили на себя земельные участки общей площадью около 77 тыс. кв. м.

Нанесенный фигурантами ущерб составил более 100 млн руб.

Защита Юрия Кислицына, который свою вину признал лишь частично, заявила “Ъ”, что подала апелляционную жалобу на приговор в вышестоящую судебную инстанцию, отказавшись от более подробных комментариев.

Адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Александра Дворянчикова, представлявшая интересы Андрея Жаркина, заявила “Ъ”, что ее подзащитный приговором Воскресенского горсуда остался доволен. «Суд учел все смягчающие обстоятельства, а также его роль в совершенном преступлении и чистосердечное раскаяние. С учетом тяжести статьи УК мой подзащитный считает приговор справедливым»,— пояснила госпожа Дворянчикова.

Олег Рубникович