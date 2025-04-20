Водитель-нелегал сбил десятилетнего ребенка во дворе дома на Русановской улице

Полиция проводит проверку после наезда иномарки на ребенка в Невском районе Петербурга. Дорожный инцидент с пострадавшим несовершеннолетним произошел накануне, 19 апреля, в 19:45 у дома 24 по Русановской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 37-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, незарегистрированный на территории РФ, управляя Chevrolet Aveo, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. Водителя доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и поместили в спецприемник.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд отправил под стражу обвиняемого в ДТП со смертельным исходом на Ушаковской набережной в Петербурге.

Андрей Цедрик