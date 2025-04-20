Дачи не теряют спрос

Дачи в Подмосковье за год подорожали. Их средняя стоимость увеличилась на 10-12%. При этом рост цен в сравнении с предыдущими годами замедлился, посчитали аналитики компании «Этажи». Они связывают динамику с тем, что предложение на рынке увеличивается. Владельцы дач, в частности, выставляют их на продажу в надежде получить дополнительные средства на покупку квартиры и не брать кредит по высоким ставкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

При этом спрос на загородные дома для летнего отдыха не снижается, говорит руководитель загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков: «Первый сдерживающий фактор — это предыдущие годы, когда очень сильно росли цены. Дачи и так подорожали до предела. Второй фактор — стало намного меньше ипотечных продуктов. А мы знаем, что загородную недвижимость и дачи 40% людей покупали с использованием ипотеки. И третий фактор — это высокая конкуренция проектов, которые сейчас начинают строить в Подмосковье, например, дачные поселки. И они альтернативны по цене.

Как правило, эти дачи находятся ближе к городу, там уже высажены растения, и соседи рядом практически не строятся. Это типовые участки с насаждениями. Люди, которые их покупают, приезжают туда и получают удовольствие от того, что там уже все есть. Покупая новодел, придется еще 15 лет ждать, чтобы яблоня выросла и дала плоды. Я говорю условно, потому что дачный формат, эта мода и культура 1980-90-х постепенно уходит. И поэтому дачи с каждым годом становятся менее ценными, но популярны за счет привлекательности именно по транспортной доступности».

Если раньше стоимость дач существенно различалась в зависимости от того, в каких районах Подмосковья они располагались, то сейчас цены на рынке сравнялись, отметила директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова: «Дача — это небольшой домик, как правило, первый этаж и мансарда, площадью в среднем 40-60 кв. м на участке в пять-шесть соток. Стоимость таких объектов между МКАДом и ЦКАДом — это 4,5-5 млн руб. До пандемии они продавались за 1,5 млн руб. Я имею в виду Ленинградское и Дмитриевское шоссе, эти направления наиболее популярные у дачников. Почему? Потому что есть альтернативные дороги, транспортная доступность. Опять-таки, там львиная доля удачных дач.

Что такое удачная дача? Это значит земельный участок с дренажом либо он сухой. Потому что есть районы Подмосковья, где достаточно влажно. Сейчас, конечно, все это более-менее сравнялось. То есть дачи там так же стоят, даже есть варианты и за 6 млн руб., и за 4 млн руб. То есть фактически рынок дач очень сильно подрос по цене».

Впрочем, и сейчас, как отмечают эксперты, в садовых обществах в радиусе 40-45 км от Москвы вполне можно найти бюджетные дачные варианты в районе 1-1,2 млн руб. Речь идет, как правило, о старых домах для сезонного проживания. Нередки также случаи, когда цены на западе Московской области могут быть в два-три раза выше, чем на востоке.

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Андрей Загорский