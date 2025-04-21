Музей-заповедник привлекает посетителей высокими ценами

К началу высокого туристического сезона музейные комплексы под Петербургом пересматривают цены на входные билеты. Самое кардинальное изменение стоимости произошло в ГМЗ «Царское Село», где цена комплексного билета выросла почти на 90%: с 800 до 1500 рублей. В музее объясняют повышение увеличением расходов на обслуживание и содержание комплекса Екатерининского дворца и парка. Политолог считает, что и горожан, и туристов рост цен не обрадует. Гостям города в этом году придется выбирать для посещения лишь один из знаменитых пригородов Северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На значительное увеличение входной платы в ГМЗ «Царское Село» на прошлой неделе обратили внимание жители Пушкинского района. Инициативные граждане жилого микрорайона Славянка даже призывают направлять обращение в Санкт-Петербургское УФАС, чтобы ведомство разобралось с ценообразованием. Плата за вход во дворец на летний сезон увеличилась с 800 до 1500 тыс. рублей.

Но больше всего жителей возмутило установление платы за вход в комплекс Екатерининского дворца для детей 7–14 лет. Раньше эта категория детей могла пройти туда бесплатно. Теперь же юные граждане должны будут отдать 200 рублей за вход в парк и 600 за посещение дворца.

«Считаю это грубым нарушением прав детей, что может существенно сказаться на их развитии, воспитании и культуре. Также ввод платы создает большие трудности для проживающих в Пушкине детей, которые могли ранее использовать безопасную короткую дорогу через парк из района София в центр Пушкина и обратно для посещения художественной, музыкальной школы, кружков и секций»,— написала на своей странице «ВКонтакте» активистка Екатерина Цкая. Она призвала соседей по району направить обращения в адрес уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

На запрос редакции в пресс-службе ГМЗ «Царское Село» ответили, что содержание трех парков, входящих в состав музея-заповедника (Екатерининский, Александровский и Баболовский; вход в последние два бесплатный.— «Ъ-СПб»), требует огромных средств и сил. «За счет входной платы в Екатерининский парк содержатся все три парка общей площадью более 550 га. В целом стоимость расходов на обеспечение текущей деятельности нашего музея в данный момент составляет более 6,5 млн рублей в день (в том числе значительно возросли расходы на услуги подрядных организаций)»,— подчеркивается в ответе ГМЗ.

Благодаря бюджетному финансированию компенсируется только 25% расходов на содержание музея.

Основную часть трат на содержание (охрана, коммунальные услуги, уборка помещений, содержание парков, ремонт и техническое обслуживание оборудования и инженерных систем, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении музея, и прочие расходы) музей осуществляет за счет собственных средств, полученных за платные услуги.

Установив цены на предстоящий высокий сезон, ГМЗ ссылается на приказ Министерства культуры РФ от 22 июня 2011 г. № 737 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного государственного задания». Согласно нормативному акту, учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг по основным видам деятельности, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг и устанавливает размер платы за услуги. Размер платы за услуги (работы) определяется, в частности, на основании анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг, прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав затрат учреждения на оказание платных услуг (производство работ), и прочих параметров.

При этом в пресс-службе ГМЗ «Царское Село» отмечают, что в новую цену на билет заложили комплексную стоимость входа в Екатерининский парк и посещение всех экспозиций дворца, в том числе с возможностью их осмотра в составе группы с экскурсоводом. Кроме того, бесплатные часы для посещения парка утром и вечером — до 9:00 и после 19:00 — сохраняются и высокий сезон. Продолжает действовать система абонементов (на 30, 50 и 100 посещений), бесплатное посещение комплекса дошкольниками. Оговаривается, что школьники 7–14 лет могут воспользоваться льготами по Пушкинской карте. При этом все льготы, предусмотренные федеральным законодательством, также сохранены, уточняют в ГМЗ.

«Ъ-СПб» опросил другие крупные государственные музеи-заповедники, расположенные в самых популярных у туристов пригородах Петербурга и ближайших к нему исторических локациях Ленобласти. Так, в ГМЗ «Петергоф» сообщили, что повышения цен на всех его объектах, включая комплекс Ораниенбаума, не ожидается. Посещение Нижнего парка Петергофа, как и год назад, обойдется взрослым в 750 рублей, учащимся 14–18 лет — в 550, учащимся 7–14 лет — в 100 рублей.

По официальной информации, опубликованной на сайте ГМЗ «Павловск», цена на вход в парк в новом сезоне увеличивается с 200 до 250 рублей, а в Павловский дворец — с 700 до 750. В ГМЗ «Гатчина» входная плата во дворец для взрослых граждан РФ станет больше на 50 рублей и составит 650 рублей вместо прежних 600; для учащихся — 400 рублей вместо 300; стоимость билета для пенсионеров не изменится — 400 рублей. Останется старой и цена билета в парк: 200 рублей — взрослым россиянам, 100 — учащимся и пенсионерам.

Представители музейно-выставочной сферы в разговоре с «Ъ-СПб» отметили, что даже с учетом роста цен стоимость билетов в крупнейшие музеи Петербурга остается приятно низкой по сравнению с Москвой. «Билет в Эрмитаж за 500 рублей, наверное, один из самых недорогих среди всех больших музеев страны»,— заметили в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что и жители, и гости города относятся к удорожанию одинаково. «Люди видят, как растут цены на продукты, тарифы на коммунальные услуги, транспорт и прочее, и в принципе не удивляются изменению стоимости в музеях. Но все равно это не может им нравиться»,— делится наблюдениями господин Солонников. В качестве одного из последних примеров он привел негативную реакцию граждан на повышение стоимости входного билета в Ботанический сад. Год назад учреждение подняло ее для взрослых с 250 до 300 рублей, а билет в оранжерею стал стоить не 500, а 700 рублей.

Туристам же вместо двух вариантов — посетить и Петергоф, и Царское Село во время поездки в Петербург — придется выбирать один, дает оценку политолог. «На объем турпотока (в 2024 году Петербург посетило рекордное количество туристов: 11,6 млн человек.— «Ъ-СПб») это не повлияет. В условиях невозможности выезда за границу люди выбирают путешествия по стране, и Петербург продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге российских туристических направлений»,— говорит господин Солонников. Но на турпоток оказывают влияние два других фактора: дороговизна и авиа-, и железнодорожных билетов, и трудности передвижения между городами из-за медленного обновления парка транспорта. «Налаживание собственного производства авиационного и высокоскоростного железнодорожного транспорта в России до сих пор находится на начальном этапе»,— констатирует эксперт.

Директор Ассоциации частных и народных музеев Алексей Шабуров убежден, что государственные музеи остаются дотационными организациями, поэтому устанавливать высокую входную плату для граждан довольно странно. Многие госмузеи Китая и США бесплатны для граждан этих стран, говорит эксперт. Господин Шабуров обращает внимание, что, помимо субсидирования расходов на содержание самих комплексов, государственные музеи в России получают из казны значительные средства на заработную плату специалистов, реконструкцию зданий и сохранение, восстановление исторических коллекций, поэтому называть их учреждениями, которые сами себя обеспечивают, можно с большой натяжкой.

Александра Тен