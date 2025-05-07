Сегодня исполняется 69 лет председателю совета директоров Группы НЛМК Владимиру Лисину

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский:

— Дорогой Владимир Сергеевич! С годами начинаешь понимать, как важно, что ты не один, когда рядом близкие, родные и друзья. Ты умеешь ценить дружбу и искренне помогать друзьям. Помню, я начинал строить свое сельхозпредприятие «Моссельпром» — не хватало цветного проката для стеновых панелей, ты очень оперативно выделил материал для моей стройки, и я смог закончить строительство ферм в Подмосковье, до сих пор это помню. Тебя все знают как успешного предпринимателя, но ты еще более успешный охотник, у тебя прекрасная коллекция трофеев. Ты много сделал для возрождения культуры сберегающей охоты в России. Создал много программ защиты дикой природы! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»