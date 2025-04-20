Прут как «Трактор»

В play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги определился первый участник полуфинала. «Трактор» закончил серию с минским «Динамо» в пятом матче, в котором одержал победу 3:1. На этот раз челябинцы обошлись без подвигов и уверенно реализовали преимущество домашней площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник «Трактора» Артем Блажиевский (в черной форме) и его команда не позволили минскому «Динамо» организовать погоню, завершив серию в пятом матче

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Защитник «Трактора» Артем Блажиевский (в черной форме) и его команда не позволили минскому «Динамо» организовать погоню, завершив серию в пятом матче

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В нынешнем play-off «Трактор» просто штампует чудеса, став явным лидером по так называемым камбэкам и волевым победам. Еще в стартовой серии с «Адмиралом» челябинцы продемонстрировали, что даже 0:4 в третьем периоде для них не приговор, а уж «минус» одна-две шайбы — это вообще рабочая ситуация. И в противостоянии с очень крепким минским «Динамо» они одержали три победы, уступая по ходу матча. Причем в первой встрече спаслись на последней минуте основного времени, забив три гола за 22 секунды и победив 4:2, а вторую и вовсе вытащили с 0:3, дожав соперника в овертайме — 4:3. В третьей игре фокус, конечно, не удался, ведь с 0:8 не возвращаются, а в четвертой уральцы снова проявили волю и взяли верх 3:2, хотя перед третьей двадцатиминуткой 2:1 вели минчане.

Пятый матч лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата тоже начал, никуда не торопясь и дав гостям размять своего голкипера Зака Фукале.

Любопытно, что главный тренер белорусской команды Дмитрий Квартальнов в столь ответственный момент поменял основного вратаря Василия Демченко на Андрея Тихомирова, для которого это был дебют в текущем play-off. То, что в первом раунде он провел на льду мимолетные 1 минуту 49 секунд, на полноценное участие в Кубке Гагарина никак не тянуло. Тихомиров уверенно вошел в игру и помог «Динамо», особенно когда удалился его одноклубник Даниил Липский. А вот сам Липский, помимо того что нарвался на штраф, еще и загубил выход «три в одного», не сумев отдать передачу под бросок. Не использовали динамовцы и свое большинство, так что первый период завершился 0:0. Может, им не хватало опыта и мастерства лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева, который получил повреждение. К тому же у них по-прежнему отсутствовал из-за травмы и другой важный нападающий — Александр Волков.

Кроме того, челябинцы засушили лучшего снайпера этого play-off Егора Борикова. 19-летний форвард задержался на отметке в семь голов. Минчане вроде создали остроту во втором большинстве, но отнюдь не безгрешный в последнее время Фукале включил режим непробиваемости и притягивал к себе все шайбы, летевшие в створ. Правда, Тихомирову тоже фартило. Семен Дер-Аргучинцев и Виталий Кравцов ухитрились дважды подряд не попасть в пустые ворота, когда хозяева имели численное превосходство. Напряжение чувствовалось и в их действиях, хотя, в отличие от «Динамо», уральцы если и стояли на вылет, то всего лишь в Минск на шестой матч. Несмотря на осторожный хоккей, команды вполне могли размочить счет, тем не менее и во втором периоде согласились на ничью.

В третьем отрезке встречи «Трактор» все-таки нашел путь к воротам.

Защитник Арсений Коромыслов сделал наброс из самого угла чужой зоны в направлении Кравцова, занявшего хорошую позицию на пятаке, и тот добил шайбу, отскочившую от щитка Тихомирова.

А через две с половиной минуты те же действующие лица сообразили и второй гол. Только на этот раз Кравцов ассистировал Коромыслову, который отметился отменным кистевым броском с довольно приличной дистанции. Теперь камбэк нужен был динамовцам, и Илья Усов вернул им надежду, ловко разобравшись с Фукале после своеобразного навеса от Николаса Мелоша. У них оставалось еще почти десять минут на спасение, но, как выяснилось, камбэки не их конек. Челябинцы свернулись в активную оборону, грамотно выполняя установку канадского специалиста Бенуа Гру и пресекая атакующие порывы противника. На концовку гости сняли вратаря, однако пропустили в формате «шесть на пять», когда Кравцов отобрал шайбу у Джордана Гросса и из средней зоны закинул ее в сетку.

Победой 3:1 «Трактор» закрыл серию с минским «Динамо» — 4:1, во второй раз кряду пробившись в полуфинал Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он остановился на этой стадии, но сейчас его можно назвать одним из претендентов на чемпионский титул.

Александр Ильин