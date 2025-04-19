Догнать и перегнать Запад

Сразу две команды Восточной конференции, уступавшие перед субботними матчами второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в своих сериях со счетом 1:3, смогли остаться в борьбе за Кубок Гагарина. Уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме переиграл московский «Спартак» — 4:3, а омский «Авангард» в Ярославле справился с местным «Локомотивом» — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты омского «Авангарда» выстояли в матче против ярославского «Локомотива»

Фото: ХК «Авангард» Хоккеисты омского «Авангарда» выстояли в матче против ярославского «Локомотива»

Фото: ХК «Авангард»

К уфимскому матчу «Салават Юлаев» подходил без права на ошибку. Одна из лучших команд регулярного чемпионата уступала московскому «Спартаку» со счетом 1:3 в серии. Такой дефицит фатальным не считается, но отыграть его и пройти дальше тем не менее довольно сложно.

За 17-летнюю историю КХЛ было лишь шесть таких случаев. Первый шаг к цели «Салавату» в субботу сделать удалось.

Богатый на острые моменты первый период шел к ничьей. В самом его дебюте Скотт Уилсон здорово подставил клюшку под бросок Динара Хафизуллина — «Салават Юлаев» реализовал большинство. Через несколько минут броском из правого круга вбрасывания Иван Морозов, также при игре пять на четыре, счет сравнял. Но хозяева все же вышли вперед, забросив за 25 секунд до конца отрезка: в четвертый раз за серию спартаковцев огорчил Денис Ян, на счету которого стало шесть шайб в play-off — больше нет ни у одного российского хоккеиста, столько же — у лидера челябинского «Трактора» Максима Шабанова. Усугубил положение «Спартака» неудачный «челлендж»: тренерский штаб москвичей гол пытался оспорить, но безуспешно. Так уфимцы получили еще одно большинство.

Воспользоваться им «Салават» смог уже на старте второго периода. Артем Загидулин справился с двумя сложными бросками, но третий, нанесенный Александром Хмелевским, просвистел мимо вратаря, прямо в ближний верхний угол ворот. Впрочем, полученное с виду легко преимущество уфимской команды так же легко улетучилось. Два удаления подряд в середине второго периода — и вот на табло снова равенство, 3:3. Павел Порядин забросил вторую шайбу в play-off, Иван Морозов — пятую.

Дальше пошла более осторожная игра. И «Спартак», реализовавший «лишнего» игрока трижды, четвертой попыткой не то что не воспользовался — казалось, даже немного смутился и промучился все две минуты, так и не создав реальной угрозы чужим воротам. Более того, лучшая возможность выйти вперед была у «Салавата Юлаева», игравшего в меньшинстве.

Вскоре шанс при игре вчетвером представился и «Спартаку». За три минуты до конца основного времени Адам Ружичка, пропустивший второй период (форварду чинили сломанный конек), выскочил один на один. Забить, выставив клюшку вперед, помешал вратарь Семен Вязовой, появившийся на льду во второй раз по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина (основной голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов не слишком уверенно провел прошлую встречу и остался на скамейке).

Решилось же все в овертайме: уже на 23-й секунде дополнительного периода уфимский клуб вырвал победу. Артем Пименов вчистую выиграл вбрасывание, а Скотт Уилсон молниеносным броском завершил матч. В итоге — 4:3 в пользу хозяев. 21 апреля серия вернется в Москву, где «Спартак» попытается впервые в истории выйти в полуфинал Кубка Гагарина, а «Салават Юлаев» — выиграть первый в текущем play-off гостевой матч.

Чуть позже в субботу победитель регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» принимал омский «Авангард», оказавшийся в такой же, как и уфимцы, почти безвыходной ситуации.

На первый перерыв гости чудом ушли с преимуществом в счете. Атаки хозяев выглядели более выверенными, но шайбу в ворота омичи не пускали: десять бросков отразил вратарь Никита Серебряков, еще столько же заблокировали полевые игроки. А забила омская команда, убежав в контратаку. Отличился Игорь Мартынов, гол стал его первым результативным действием в этом play-off.

Ближе к середине встречи, тоже во многом вопреки логике, «Авангард» нарастил перевес. Удачным стал бросок от синей линии капитана омичей Дамира Шарипзянова, к этой минуте аж трижды побывавшего на скамейке штрафников. Защитник швырнул шайбу мимо закрытого наглухо вратаря Даниила Исаева. На исходе второго периода случился настоящий всплеск. Максим Березкин наконец пробил Серебрякова, реализовав выход два в один. Затем команды обменялись голами через заслоны: на выстрел Евгения Кулика «Локомотив» ответил выстрелом Рушана Рафикова. А под занавес периода шанс вернуть «Авангарду» «плюс два» упустил Райан Спунер, угодивший в штангу после прекрасной поперечной передачи Константина Окулова.

Вероятно, этот момент те, кому небезразличен омский клуб, по ходу третьего периода вспоминали неоднократно. Игровое превосходство «Локомотива» из просто увесистого превратилось в колоссальное. Было видно, насколько много для «Авангарда» значил Майкл Маклауд, в этом матче участия не принимавший (он был вынужден уехать на судебное заседание в Канаду, где его обвиняют в сексуальном насилии),— омичи «подсели» на вбрасываниях, почти не помышляли об атаке и выдержали давление в основном благодаря самоотверженности. Еще 13 раз игроки команды гостей ложились под броски оппонентов, на высоте был Серебряков. И в итоге «Авангард» выжил. 21 апреля он сыграет против ярославцев на своем льду. А значит, есть повод вспомнить, что и в прошлом сезоне «Авангард» уступал бывшему уже тогда чрезвычайно мощным «Локомотиву» со счетом 1:3 в серии, но паритет смог восстановить. Правда, решающий седьмой матч все же проиграл.

Роман Левищев