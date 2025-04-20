Главы Татарстана, Чувашии и Марий Эл поздравили жителей с Пасхой

Главы Татарстана, Чувашии и Марий Эл опубликовали поздравления для жителей республик по случаю Пасхи.

Раис Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем Telegram-канале видеоколлаж с изображением Храма Александра Невского в Казани.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи!», — написал Рустам Минниханов.

Глава Чувашии Олег Николаев поделился коллажем с ночного пасхального богослужения, на котором присутствовал лично.

«Сегодня, как никогда, важно быть вместе, поддерживать друг друга и верить в лучшее. Всей Чувашией молимся за нашу общую победу, за мирное небо над головой, за здоровье и благополучие наших близких», написал Олег Николаев.

Юрий Зайцев, глава Республики Марий Эл, также в своем Telegram-канале опубликовал видео с ночной службы, в которой принимал участие.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Пасхой — светлым праздником, символизирующим возрождение, надежду и чистоту помыслов», — Юрий Зайцев.

Влас Северин