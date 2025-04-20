Пермский разработчик IT-систем для бизнеса увеличил прибыль почти на 40%

Пермское ООО «Брайт Софт» опубликовало финансовый отчет за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества составила 146,3 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 38,6% (в 2023-м — 105,5 млн руб.). Выручка компании увеличилась на 41,9%: с 500,7 млн до 710,8 млн руб. Себестоимость продаж составила 555,9 млн руб. против 390,5 млн руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Брайт Софт» было зарегистрировано в 2019 году в Перми. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. 65% долей организации принадлежат московскому АО «ДС Инвестментс», 35% — пермскому предпринимателю Алексею Мурашеву. Господин Мурашев также выступает генеральным директором общества. Согласно официальному сайту компании, «Брайт Софт» проектирует информационные системы для бизнеса. В частности, занимается разработкой технологических проектных решений для инфосистем, включая структуры хранилища данных, дизайн, схемы и описание бизнес-процессов, методики расчета показателей.