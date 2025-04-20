В Крыму без света из-за аварии остались более 12 тыс. человек

На юге Крыма произошла авария на энергосетях. Без света остались более 12,3 тыс. человек в Ялте и поселках Виноградное и Массандра. В настоящий момент подачу электричества возобновили для большинства абонентов.

Как уточнило министерство топлива и энергетики Крыма в Telegram, отключение электричества произошло из-за технологического нарушения в сетях «Крымэнерго». Обесточено 76 трансформаторных подстанций и 5,8 тыс. точек поставок. Причину аварии в ведомстве не назвали.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. По последним данным, свет все еще отсутствует у 2 тыс. абонентов.