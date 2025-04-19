NYT: Россия объявлением перемирия продемонстрировала готовность к переговорам

По оценкам The New York Times, объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие было направлено на то, чтобы показать администрации президента США Дональда Трампа, что Москва открыта для мирных переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

The Wall Street Journal назвала прекращение огня дипломатической победой Владимира Путина. Агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии.

Президент России заявил, что объявленное Россией пасхальное перемирие станет проверкой готовности Украины к миру. В Кремле рассчитывают, что Киев поддержит инициативу.

Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Дорого словечко ко Христову дню».