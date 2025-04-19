У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 16:11 по времени UTC (19:11 мск) у берегов филиппинского острова Минданао. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о пострадавших и сильных разрушениях нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sholaita Iriawan / Zuma / TASS Фото: Sholaita Iriawan / Zuma / TASS

Эпицентром подземных толчков стала местность в 114 км к юго-западу от города Коронадал, население которого составляет около 125 тыс. человек. Уточняется, что очаг располагался на глубине 18 км. Об угрозе цунами не сообщалось.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в 16:50 по времени UTC (19:50 мск) в 105 км от Коронадала. Очаг находился на глубине 15 км.