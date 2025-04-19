В Ярославской области на развитие ЖКХ потратят 11 млрд рублей

В Ярославской области на развитие ЖКХ в ближайшие пять лет направят 11 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе отчета о работе правительства области в 2024 году в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«На пять лет расходы на ЖКХ предусмотрены в объеме не менее 11 млрд руб. Такая возможность появилась благодаря инициативе Президента России Владимира Путина о списании регионам 2/3 задолженности»,— сказал господин Евраев.

В этом году стартует новая областная программа — «Развитие водоснабжения». В регионе намерены построить станции очистки воды в селах Левашово и Середа, поселках Тихменево и Никульское. Также хотят создать более 20 новых газовых котельных.

В правительстве области добавляют, что по итогам прошлого года Ярославская область заняла шестое место в ЦФО по темпам строительства жилья — в регионе ввели 953 тыс. кв.м. Кроме того, в прошлом году квартирами обеспечили 145 детей-сирот, что на 26% больше, чем в 2023 году. В этом году намерены расселить 10 тыс. кв.м.

Алла Чижова