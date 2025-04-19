«Авангард» победил «Локомотив» в пятом матче серии 1/4 финала play-off КХЛ

Омский «Авангард» на выезде переиграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в пятом матче 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сократил отставание в серии до четырех побед — 2:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между омским «Авангардом» ярославским «Локомотивом»

Фото: ХК «Авангард» Момент матча между омским «Авангардом» ярославским «Локомотивом»

Фото: ХК «Авангард»

В составе «Авангарда» отметились Игорь Мартынов (10-я минута), Дамир Шарипзянов (26) и Евгений Кулик (38). У «Локомотива» отличились Максим Березкин (36) и Рушан Рафиков (39).

Шестой матч противостояния состоится 21 апреля в Омске.

Таисия Орлова