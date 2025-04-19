«Салават Юлаев» выиграл в Уфе у московского «Спартака» в овертайме

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина — play-off Континентальной хоккейной лиги обыграл московский «Спартак» со счетом 4:3 в овертайме. Матч проходил в «Уфа-Арене».

Первого гола пришлось ждать чуть больше минуты. При розыгрыше большинства канадский нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон подправил шайбу, летевшую к воротам на высоте груди после наброса защитника Динара Хафизуллина от синей линии. Голевой передачей отметился также форвард Шелдон Ремпал.

Спустя шесть минут Ремпал отправился на скамейку «штрафников», а еще через минуту «спартаковцы» сравняли счет в большинстве. Отличился центрфорвард Иван Морозов, поразивший дальнюю девятку кистевым броском с правого круга вбрасывания после передач защитника Андрея Миронова и нападающего Николая Голдобина.

На последней минуте первого периода нападающий Денис Ян снова вывел «юлаевцев» вперед. Нападающий Александр Хмелевский с правого фланга перевел шайбу к защитнику Динару Хафизуллину, отпасовавшему к синей линии защитнику Григорию Панину. Панин перевел шайбу на Хмелевского, тот сделал диагональный пас на правый круг вбрасывания, куда сместился Хафизуллин. Его бросок принял на себя защитник «Спартака», после чего шайба откатилась за ворота гостевой команды. Там ее подобрал Ремпал, выкативший шайбу на пятак на Яна, который с близкого расстояния попал в ближний угол ворот «Спартака», 2:1.

Главный тренер «красно-белых» Алексей Жамнов попросил судейскую бригаду о видеопросмотре на предмет положения вне игры, якобы предшествовавшего голевой атаке уфимцев. Однако офсайда арбитры не обнаружили, за что «спартаковцы» получили удаление за задержку игры.

Реализовать большинство «Салават Юлаев» смог уже в начале второго периода. Забил Хмелевский, попавший в ближнюю девятку ворот Артема Загидуллина броском с «вершины» левого круга вбрасывания. Ассистентами стали нападающий Джошуа Ливо и защитник Динар Хафизуллин. Таким образом, счет стал 3:1.

Однако к середине второго периода «Спартак» смог отыграться. Сначала большинство «пять на три» реализовал форвард Павел Порядин (ассистенты — нападающий Андрей Локтионов и защитник Даниил Орлов). Нападающий Морозов на синей линии отпасовал стоявшему левее Орлову, тот отправил шайбу к левой штанге одинокому Локтионову. Нападающий, не обрабатывая шайбу, отдал на пятачок свободному от опеки Порядину, который броском в касание перекинул ловушку уфимского голкипера Семена Вязового, 2:3.

Через 49 секунд отличился Морозов, во второй раз в матче забивший в большинстве. Защитник Орлов щелкнул со средней дистанции, шайба прошла между щитками Вязового и едва не пересекла линию ворот, чему помешал защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов, отбросивший шайбу прямо на клюшку Морозову. Нападающий с нижней части правого круга вбрасывания не промахнулся, 3:3.

В третьем периоде команды действовали более осторожно. «Спартаковцы» не реализовали двухминутное удаление Ремпала за удар клюшкой, а «юлаевцы» не воспользовались четырехминутным штрафом нападающего Михаила Мальцева за игру высоко поднятой клюшкой. Не помог «Салавату Юлаеву» и тридцатисекундный тайм-аут. Во второй раз в нынешней серии игра перешла в овертайм.

С самого начала дополнительного времени инициативу взяли уфимцы (что выразилось в статистике по броскам в створ — 4:0 в пользу хозяев). Впрочем, сыграть в овертайме команды успели всего около 20 секунд. Точку в игре поставил Скотт Уилсон, открывший счет. Решающий гол был забит следующим образом: нападающий Артем Пименов выиграл вбрасывание на левой точке в зоне «Спартака» и отпасовал Уилсону, который сходу бросил и попал в ворота, 4:3.

Две голевые передачи Шелдона Ремпала позволили ему закрепиться на первом месте в списке бомбардиров play-off КХЛ, теперь у него 17 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 матчах.

Благодаря победе «юлаевцы» сократили отставание в серии, общий счет по матчам 2:3 в пользу москвичей. Следующую игру команды проведут на площадке «Спартака» 21 апреля.

Идэль Гумеров