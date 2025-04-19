У бывшего сочинского депутата изъяли активы на 635 млн рублей

Центральный районный суд Сочи 17 апреля удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему депутату городского собрания Сурену Эксузяну. В рамках гражданского производства в доход государства обращены два земельных участка общей стоимостью 525 млн руб., а также 110 млн руб. денежных средств. Имущество признано приобретенным за счет доходов, полученных коррупционным путем, сообщает пресс-служба прокуратуры Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее это дело уже рассматривалось тем же судом и завершилось аналогичным решением, однако в 2024 году Верховный суд России отменил его, указав на необходимость дополнительного изучения обстоятельств. Повторное рассмотрение подтвердило доводы надзорного органа, а в отношении экс-депутата также возбужден ряд уголовных дел, связанных с незаконным оборотом земель в границах Сочинского нацпарка.

По версии следствия, экс-депутат Эксузян оформил на себя участок площадью 2 тыс. кв. м, используя право ветерана Великой Отечественной войны — Героя Советского Союза — на бесплатное получение земли. Земля была сформирована в пределах особо охраняемой природной территории и позднее застроена апартаментами. Еще один участок площадью 1 га, расположенный в центре курорта, был приобретен под предлогом возведения жилого дома и хозпостроек, однако фактически на участке находились временные конструкции из металлопрофиля.

Как установлено судом, приобретение земли сопровождалось грубыми нарушениями, а представленные Генпрокуратурой материалы подтвердили коррупционный характер сделок. Один из участков примыкает к резиденции «Бочаров Ручей», что добавило делу общественного резонанса.

Вячеслав Рыжков