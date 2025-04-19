«ЛизаАлерт»: в России чаще всего пропадают мужчины в возрасте 25–45 лет

Люди в России в основном пропадают из-за проблем со здоровьем, а не из-за криминала, сообщил в интервью ТАСС председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. По его словам, чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев

Фото: @lizaalert Председатель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев

Фото: @lizaalert

«Из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой,— это мужчины. Диапазон возрастов — 25–45, где пиковая история начинается в районе 40 лет»,— рассказал господин Сергеев.

В числе причин пропажи мужчин он назвал «молодеющие инсульты» и другие проблемы со здоровьем. К примеру, зачастую человека в плохом самочувствии отправляют с работы домой вместо вызова ему врача, уточнил Григорий Сергеев.

Он добавил, что в целом «гораздо больше проблем мы создаем себе сами», и основные причины пропажи людей — здоровье и недооценка рисков. По информации «Лизы Алерт», каждый сезон число смертельных исходов среди заблудившихся в лесу в десятки раз превосходит число отравившихся грибами.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — это добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших людей. Отряд был основан в октябре 2010 года. Согласно статистике, в 2022 году отряд получил 42 491 заявок о пропаже, из них удалось найти живыми 31 257 человек.