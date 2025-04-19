Правительство учредило стипендию имени Жириновского

С 1 сентября студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, смогут получить стипендию имени Владимира Жириновского. Постановление об ее учреждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На выплаты также смогут претендовать курсанты вузов и адъюнкты. Ежегодно будут назначать 10 стипендий для студентов, каждая из которых будет составлять 15 тыс. руб. в месяц, а также 10 стипендий для аспирантов на сумму 20 тыс. руб. ежемесячно.

Стипендии будут назначаться на 12 месяцев по результатам конкурсного отбора, который проведет Минобрнауки. Претенденты по итогам аттестаций должны иметь оценки «отлично» и «хорошо». Они должны публиковаться в научных изданиях и принимать участие в конференциях. Также во внимание примут полученные учащимся гранты или его победа на конкурсе.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни в 2022 году в Москве. Президент Владимир Путин говорил, что господин Жириновский был очень эрудированным специалистом и в публичных высказываниях опирался на свой анализ.