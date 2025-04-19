Только один e-Largus поставили на учет в РФ после запуска производства в Ижевске

Только один электромобиль Lada e-Largus поставили на учет в России после запуска производства модели на ижевском автозаводе в сентябре 2024-го, передает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на данные аналитиков «АСМ-холдинг». Как указывает радиостанция, первая партия в 500 машин не выпущена до сих пор. По данным профильных СМИ, сейчас электрокар собирается только под заказ, массовых продаж не запустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Производство Lada e-Largus запустили на площадке ижевского автозавода в сентябре 2024-го. Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов на церемонии открытия заявлял, что «первый по-настоящему отечественный и высоколокализованный электромобиль» будет пользоваться «заслуженным спросом», и до конца 2024-го произведут «несколько сотен» e-Largus. Слова представителя автоконцерна передавал корреспондент «Ъ-Удмуртия».

В сентябре 2024-го стоимость Lada e-Largus в базовой комплектации составляла 2,9 млн руб. с учетом льготного кредитования и гранта от государства. Для сравнения, Tesla Model 3 Long Range RWD в октябре 2024-го оценивалась в $42 490 для заказа в США, что в переводе по нынешнему курсу составляет 3,5 млн руб. Запас хода пассажирской модели отечественного электрокара — 420 км, грузопассажирской — от 320 км. Электромобиль развивает скорость до 145 км/ч.

На церемонии запуска производства Lada e-Largus глава Удмуртии Александр Бречалов назвал отечественный электрокар «точно конкурентным продуктом» и напомнил о планах приобрести модель. Об этом руководитель региона заявил после тест-драйва первого экземпляра.

Подробнее об этом читайте в материале «По-настоящему отечественный».