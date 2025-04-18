Электрокар от Lada не завел рынок

Электрическая версия фургона Lada Largus оказалась невостребованной. Спустя полгода после запуска производства в России на учет поставили всего лишь один экземпляр модели, следует из данных аналитической компании «АСМ-холдинг». Как уточняют профильные СМИ, АвтоВАЗ не стал запускать массовые продажи модели, а собирает электрокар только под заказ. При этом первая партия в 500 машин не выпущена до сих пор. Стоимость электрического фургона е-Largus — почти 4 млн руб. С учетом льготной программы кредитования покупатели могут получить скидку в 925 тысяч руб. при оформлении автокредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Скорее всего, отсутствие спроса на Lada е-Largus объясняется в первую очередь именно тем, что автомобиль слишком дорогой, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Когда разрабатывали электрический Largus, то было ощущение, в первую очередь у самих разработчиков, что эта машина имеет потенциальный спрос. То есть интерес какой-то был, диалог был. Но одно дело интересоваться, и другое дело — покупать. Если я правильно понимаю, вся соль кроется не столько в самом электрической версии как в продукте, сколько в том, что электрокары такого типа и при такой цене не востребованы. Если модель, неважно какая, будь то обычная, нацеленная на массового покупателя, будь то легкий коммерческий транспорт, будет дороже бензинового автомобиля такого же размера на 10-15%, тогда расклад будет совершенно другим.

Когда электрическая машина, даже с учетом субсидий, оказывается в 1,5 раза дороже, на 50%, то это не та история, в которую будет играть и частный покупатель, и перевозчик».

Lada е-Largus внешне полностью повторяет бензиновую версию фургона. Он оснащен электромотором мощностью 163 л.с. Запас хода — 320 км. Для сравнения — у самого доступного в России электрокара Evolute i-PRO этот показатель достигает 420 км, а цена начинается от 1,5 млн руб. Профильные СМИ отмечают, что сейчас АвтоВАЗ работает над уменьшением себестоимости производства. Однако в текущих условиях это сделать крайне сложно, заметил президент ГК Favorit Motors Владимир Попов: «АвтоВАЗ — это автогигант, предприятие полного цикла. Это именно промышленная автосборка. Но тем не менее в структуре и себестоимости автозавода, безусловно, много самых разных вспомогательных технических производств. Их сокращение на сегодняшний день без технологического партнера, который бы взял на себя производство той или иной запчасти узла агрегата, и сам бы этим занимался ввиду массовости, было бы возможно, если бы у него был рынок минимум в 2,5 млн и он был способен поставлять узлы, агрегаты, изделия на другие сборочные конвейеры. Вот только в этом случае возможно снижение себестоимости издержек.

На сегодня АвтоВАЗ находится в непростой ситуации в этом плане. Снижать издержки надо, но задача эта нелегкая, нетривиальная.

Есть ли возможность сократить стоимость Lada? Наверняка какая-то есть, и менеджмент над этим работает. Проблема-то вот в чем: потребитель абсолютно не готов слышать цифры 3 млн руб.+ за автомобиль этой марки» .

На презентации фургона Lada е-Largus его называли «самым локализованным электрическим автомобилем в России». Ожидалось, что в автосалоны они поступят до конца первого квартала 2025-го. Причем у машины должно было быть две версии — пассажирский универсал и коммерческий фургон.

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Андрей Загорский