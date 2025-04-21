Путь зерна подешевел

Рост предложения хопперов-зерновозов, низкая экспортная квота на зерно и сезонный фактор привели к снижению стоимости железнодорожных перевозок зерна на 15–25% с учетом снижения цен на аренду вагонов на 40%. По экспертным оценкам, есть возможность направить во временный отстой примерно 15% зерновозов, перевести их на смежный рынок сыпучих строительных грузов или предложить поставщикам зерна из сопредельных стран с российской шириной колеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Из-за резкого снижения ставок предоставления хопперов-зерновозов стоимость железнодорожной транспортировки зерна на экспорт во втором квартале снизилась на 15–25% к показателям начала года в зависимости от направления, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). «Резкое сокращение экспортной квоты, а также снижение урожая озимой пшеницы в 2025 году становятся дополнительными факторами снижения спроса на вагоны,— отмечают аналитики.— Профицит зерновозов вынудил операторов существенно снизить ставки их предоставления под перевозку пшеницы». По данным ЦЦИ, ставка привлечения зерновозов упала до 40%, железнодорожный тариф остался без изменений.

Погрузка зерна на сети ОАО РЖД за первый квартал сократилась на 30,8%, до 5,7 млн тонн. Основной спад пришелся на экспорт: в ОАО РЖД отмечали рост внутрироссийских перевозок зерна в январе—марте на 18,4%.

В компаниях, владеющих зерновозами, от комментариев отказались. Ставки аренды зерновозов при заключении спотовых контрактов в январе—феврале, говорит источник “Ъ” на рынке, снизились на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В целом падение спотовых ставок аренды в начале года — традиционное явление, связанное с сезонностью перевозок: к январю-февралю основной объем урожая уже вывезен, экспортная активность снижается,— поясняет он.— В этом году ситуацию усугубили низкие переходящие запасы — на конец января они составили около 23 млн тонн, что на 27% меньше, чем в прошлом году».

Дополнительное давление на рынок аренды оказал рост предложения парка. Если на конец 2023 года в сети находилось немногим более 64 тыс. хопперов, то к концу 2024 года — уже почти 79,5 тыс., рост составил 24%. Всего за 2024 год построено и приобретено почти 15,6 тыс. зерновозов — это рекорд за всю историю вагоностроения. «В условиях избытка предложения даже незначительные колебания валового сбора зерна и объемов погрузки значительно влияют на уровни ставок аренды»,— говорит собеседник “Ъ”. По данным Объединения вагоностроителей, в январе—марте произведено 1,13 тыс. хопперов, что на 67% меньше, чем годом ранее. По оценкам ЦЦИ, выпуск зерновозов должен резко сократиться во втором квартале.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что порядка трети зерновозов из общего парка в 79 тыс. единиц на данный момент в избытке, исходя из предъявляемых объемов перевозок. Тренд в погрузке зерна будет определяться объемом нового урожая, а также конъюнктурой на зерновом рынке, отмечают в компании. «На период спада погрузки ОАО РЖД призывает собственников вагонов выводить незадействованный подвижной состав на пути необщего пользования для повышения пропускной способности основных магистральных направлений»,— заявили в компании.

Сегодня парк зерновозов с запасом обеспечивает потребности России по полномасштабному экспорту при высоком урожае, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Объем задействования парка зерновозов на пике в декабре 2024 года достигал 70,1 тыс. российских вагонов и 2,3 тыс. из других стран, рассказывает он. В результате сокращения экспортной квоты до 10,6 млн тонн на период 15 февраля—30 июня, образовался профицит, который в феврале составлял 18 тыс. единиц, в марте — скорее всего, еще больше. Но если в сегменте полувагонов можно говорить о системном профиците, то здесь — избыток сезонный, который наблюдается до мая-июня, указывает аналитика.

По мнению господина Бурмистрова, собственники вагонов в текущих условиях могут поставить часть парка на несколько месяцев в отстой, переориентироваться на перевозки цемента и других сыпучих строительных грузов или попытаться вывести вагоны в зарубежные страны. По его оценке, во временный отстой может потребоваться перевести 10–12 тыс. зерновозов, или 15% парка. При этом, отмечает он, профицит дает грузоотправителю возможность получить лучшую цену: сейчас стоимость предоставления зерновозов в техрейсе не выше 4,5 тыс. руб. за вагон в сутки (в декабре она составляла 6,5 тыс.), фактическая доходность оперирования с учетом простоев в марте — не выше 3–3,5 тыс. руб., а в апреле—мае может составить 2,5–3 тыс. руб. Так можно замедлить переориентирование перевозок зерна на автотранспорт, отмечает Михаил Бурмистров.

Наталья Скорлыгина