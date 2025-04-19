В МИД рассказали, сколько иностранцев посетило Россию с электронной визой

После запуска единых электронных виз (ЕЭВ) в России с 1 августа 2023 года по настоящее время было выдано 1 013 357 виз, сообщили «РИА Новости» в российском МИДе. По его данным, за указанный период Россию посетили 856 300 тыс. иностранцев.

В ведомстве рассказали, что повышенный интерес к ЕЭВ отмечается со стороны Китая - из этой страны в РФ зафиксировано 399 673 въезда с электронной визой. В числе других стран, часто пользующихся ЕЭВ: Саудовская Аравия (72 392), Турция (55 716), Индия (32 423), Кувейт (22 290), Иран (20 720), Оман (12 010), Бахрейн (10 245), Индонезия (7206), Тайвань (7055) и Вьетнам (5889).

Из стран Евросоюза в лидерах по использованию ЕЭВ — Германия (68 393). Далее следуют Эстония (40 462), Латвия (26 016), Литва (13 865), Италия (11 102) и Франция (8526).

Получить ЕЭВ для посещения России имеют право граждане 64 иностранных государств. В МИД говорили, что электронная виза востребована у иностранцев благодаря простоте и удобству ее оформления. Дипведомство работает над законопроектом о расширении срока действия электронной визы с 60 до 120 дней. Власти рассчитывают, что это поможет увеличению числа туристов и иностранных бизнесменов, въезжающих в страну.