Россия выдала иностранцам миллион электронных виз

Миллионную по счету единую электронную визу получил гражданин Китая, который собирается приехать в Россию в туристических целях. Визу ему выдали 5 апреля. Об этом сообщил МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Количество единых электронных виз, выданных с начала запуска данного проекта... составило 78% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств, вместе взятых»,— сообщили на сайте МИДа. Такой результат в министерстве назвали успешным — он свидетельствует о том, что электронная виза востребована у иностранцев благодаря простоте и удобству ее оформления, заявили в МИД.

Электронные визы Россия начала выдавать с 1 августа 2023 года. Получить ее имеют право граждане 64 иностранных государств, включая Австрию, Германию, Китай, КНДР, Японию и др.

В конце марта стало известно, что МИД России работает над законопроектом о расширении срока действия электронной визы с 60 до 120 дней. Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила документ. Законопроект, считают его авторы, поспособствует увеличению числа иностранных туристов и бизнесменов, въезжающих в страну, а также тех, кто приезжает с гуманитарными и гостевыми целями.