Пентагон подтвердил вывод части войск из Сирии

Министерство обороны США объявило о «консолидации сил» в Сирии. Число американских военнослужащих на территории страны сократится «до менее тысячи» в ближайшие месяцы. При этом Соединенные Штаты готовы наносить новые удары по ячейкам «Исламского государства» (ИГ; организация признана в РФ террористической и запрещена) в Сирии.

«Консолидация отражает значительные шаги, которые мы предприняли для снижения оперативного потенциала ИГИЛ (ИГ; признана террористической организацией и запрещена в РФ.— "Ъ") на региональном и глобальном уровнях. Этот целенаправленный и основанный на конкретных условиях процесс приведет к сокращению присутствия США в Сирии»,— говорится в заявлении Пентагона.

Как уточнило ведомство, за последний год американские войска нанесли десятки авиаударов по ячейкам террористов в Сирии. Центральное командование США готово продолжать наносить удары по ним, чтобы не ослаблять давление на ИГ (признана террористической и запрещена в РФ) и реагировать на любые угрозы.

17 апреля The New York Times писала, что США закрывают три из восьми оперативных баз на северо-востоке Сирии. Газета уточняла, что на территории страны находились около 2 тыс. американских военнослужащих.