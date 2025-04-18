WSJ: Ford прекратил поставки в Китай дорогих моделей из-за пошлин

Компания Ford Motor перестала поставлять в Китай дорогие модели грузовых, спортивных автомобилей и внедорожников, чтобы избежать высоких пошлин. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, американский производитель не отправил на этой неделе партии F-150 Raptor, Mustang и Bronco, которые собирают на заводе Ford Motor в Мичигане, а также Lincoln Navigator с завода в Кентукки.

После введения администрацией Дональда Трампа высоких импортных пошлин Китай ответил зеркально, и сейчас китайские пошлины на такие автомобили, которые и сами по себе недешевы, достигают 150%. Как заявили WSJ в Ford Motor, компания «отрегулировала экспорт из США в Китай в свете текущих тарифов».

В прошлом году в Китай были поставлены около 5500 автомобилей Bronco, F-150, Mustang и Navigator. Это значительно меньше, чем в среднем компания поставляла за год в последние десять лет — 20 тыс. Кроме автомобилей Ford Motor продавал Китаю собранные в США двигатели к ним и трансмиссию, и, по данным источников WSJ, их поставки пока продолжаются.

Алена Миклашевская