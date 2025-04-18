Проезд по трассе А-289 до Крымского моста с 22 апреля сделают платным

Федеральная трасса А-289 будет обслуживаться государственной компанией «Автодор», сообщила пресс-служба компании. Проезд по участку трассы от Краснодара до Крымского моста, который с декабря 2024 года эксплуатировался в бесплатном режиме, станет платным с 22 апреля. А-289 соединяет Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк.

Проезд для легковых автомобилей от станицы Марьянской до Славянска-на-Кубани будет стоить 391 руб., до Варениковской — 580 руб., до Темрюка — 750 руб. Для проезда между Славянском-на-Кубани и Варениковской придется заплатить 189 руб., от Варениковской до Темрюка — 170 руб. Стоимость проезда от Славянска-на-Кубани до Темрюка составит 359 руб., говорится в материалах компании.

Для автомобилистов, планирующих регулярные поездки по маршруту, будут предоставляться абонементы. На дороге будет действовать программа лояльности: владельцы транспондеров T-pass смогут получить скидку до 15%. На трассе будут круглосуточно работать аварийные комиссары. Собранные средства пойдут на содержание, ремонт и развитие дорожной инфраструктуры без привлечения бюджетного финансирования. Как отмечает «Автодор», весь путь от Краснодара до Крымского моста будет занимать два часа.