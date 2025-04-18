Юристы рассказали, как бизнес борется с блокировкой средств из-за санкций

По состоянию на 2025 год 46 российских банков находятся под жесткими блокирующими санкциями SDN-листа США, что означает запрет на любое взаимодействие американских субъектов с этими банками и блокировку их активов. Эта ситуация привела к многочисленным судебным разбирательствам, где российские компании пытаются вернуть средства, «застрявшие» в подсанкционных банках.

По словам руководителя финансовой практики ЮБ «Падва & Эпштейн» Евгении Лим, до середины 2023 года суды в основном удовлетворяли требования российских клиентов к таким банкам. Однако определение Верховного суда РФ (ВС) по делу ИС ТЕКС кардинально изменило ситуацию, сформировав пробанковский подход. Теперь российским клиентам отказывают в удовлетворении требований к российским банкам, попавшим под санкции. Таким образом, ВС фактически предписывает сначала пройти процедуру получения отказа от OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) и только потом пытаться взыскать средства с банка. Однако, когда российский банк предъявляет требования к иностранному банку, иски часто удовлетворяются, поскольку суды считают соблюдение санкций противоречием публичному порядку и недобросовестностью, что не соответствует позиции ВС по делу ИС ТЕКС.

Евгения Лим отметила, что несмотря на позицию ВС, лицам судиться с банками все равно необходимо, чтобы зафиксировать свои требования, в том числе и к иностранным банкам, где удерживаются средства.

Госпожа Лим на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», также обратила внимание на то, что в марте 2025 года стало известно, что все заявки в OFAC, поданные ранее, изменили свой статус на «принятые в работу». Это может означать, что в ближайшее время будут выданы лицензии или, наоборот, последуют отказы. В любом случае, это важный шаг к разрешению ситуации с заблокированными активами.