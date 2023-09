Только деньги висят в проводках

Верховный суд (ВС) впервые рассмотрит спор компании с российским банком по поводу блокировки средств в процессе перевода за границу. Решение будет вынесено по спору ИС ТЕКС с Промсвязьбанком, правопреемником МИнБанка. Последний попал под санкции США во время перевода оплаты за товар в долларах компании в Казахстане. В результате деньги не дошли. Такие ситуации были нередки в этом и прошлом годах, когда Вашингтон активно вносил банки РФ в SDN-лист. Юристы отмечают, что практика противоречива, и ждут разъяснений ВС, в каких случаях пострадавшие могут взыскать убытки именно с российского банка.

ВС согласился рассмотреть дело о взыскании убытков с российского банка, из-за включения которого в SDN-лист США оказались заблокированы средства клиента.

В марте 2022 года ООО ИС ТЕКС стало клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк), а 6 мая того же года поручило перевести $59,4 тыс. через Halyk Savings Bank of Kazakhstan (банк-посредник) на счет Universal Art Textile в казахстанском Tenge Bank (банк-бенефициар). Назначением платежа была оплата хлопковой пряжи по договору от 2020 года. Со счета ИС ТЕКС деньги списали, но до бенефициара платеж не дошел. Дело в том, что 8 мая МИнБанк попал под санкции США (в SDN-list). Компания попросила московский банк вернуть средства, но не получила их и обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года взыскал с МИнБанка в пользу ООО $59,4 тыс. в качестве возмещения убытков. В решении пояснялось, что для перевода долларов США средства проводились через корсчет американского The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), который их заблокировал по причине санкций в отношении МИнБанка. Суд пришел к выводу, что российский банк нарушил условия перевода, поскольку в заявлении клиента указывался конкретный банк-посредник, а МИнБанк по своему усмотрению выполнил перевод через другой банк, что привело к блокировке. Таким образом, говорится в решении, банк нарушил обязательства и несет ответственность перед компанией. Позиция устояла в апелляции и кассации.

Промсвязьбанк (в июне 2023 года стал правопреемником МИнБанка) подал жалобу в ВС, настаивая, что банк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте».

Заявитель не согласен с выводами судов о самовольном изменении банком маршрута платежа и блокировке средств по его неосмотрительности. Промсвязьбанк уточнил, что с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и через него успешно проводились десятки валютных платежей. Казахстанский банк-посредник также осуществлял переводы долларов только через BNY Mellon, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным». МИнБанк, по словам заявителя, «не знал и не мог знать» о предстоящем включении в SDN-list, на дату перевода средств санкций еще не было. Блокировка произошла, когда поручение было исполнено, и не зависела от действий банка.

Кроме того, Промсвязьбанк считает, что средства истца «не утрачены», поскольку регламенты OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) допускают возможность перевода средств по специальному разрешению (лицензии), если операция совершается не в интересах подсанкционного лица. ИС ТЕКС даже обращалась за лицензией, но не предоставила дополнительные документы по запросу OFAC и не получила ее. Но, по мнению банка, у компании остается возможность вернуть деньги, снова обратившись к американскому регулятору.

ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и 25 сентября передал дело в экономколлегию. Дата заседания пока не назначена.

Это первый спор по поводу заморозки средств из-за санкций против российского банка, который рассмотрит ВС, говорят юристы. «В текущих санкционных реалиях ситуации, в которых денежные средства блокируются на корсчетах в иностранных юрисдикциях в связи с введением санкций в отношении одного из лиц в цепочке, встречаются довольно часто»,— подчеркивает старший партнер юрфирмы Verba Legal Татьяна Невеева. Юрист КА Delcredere Артем Касумян полагает, что итоговая позиция ВС «будет важна для всех лиц, так или иначе участвующих в валютных платежах».

Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян отмечает, что «за март—октябрь 2022 года масштаб подобного рода валютных переводов мог исчисляться десятками миллиардов долларов, из которых половина может относиться к переводам бизнеса». Независимый эксперт Андрей Бархота оценивает объем переводов именно от юрлиц за март—июль 2022 года (когда было введено большинство санкций) в сумму около 100 млрд руб. Из них, по его словам, не менее 40% могло зависнуть по переводам бизнеса из-за попадания банков под санкции.

Но не все пострадавшие решили судиться. По искам граждан, средства которых также оказались заморожены из-за санкций, практики пока крайне мало (см. “Ъ” от 6 сентября).

Исков клиентов-юрлиц к банкам больше, но судебные решения по ним противоречивы, отмечает соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. Так, рассказывает она, в деле ООО «Эльмаш (УЭТМ)» против Газпромбанка суд отказался взыскать убытки, посчитав, что блокировка средств у посредника находится за пределами зоны ответственности российского банка. Но в споре ООО «Пивоиндустрия» с Альфа-банком суд, напротив, удовлетворил иск компании, решив, что невыполнение обязательств банком-корреспондентом не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств перед клиентом.

Юристы считают, что до обращения в суд пострадавшему все же стоит попробовать получить разрешение на перевод средств у OFAC. Решая вопрос о лицензии, регулятор в первую очередь стремится удостовериться, что разблокированные средства «не будут использованы для предоставления выгоды подсанкционному лицу», поясняет госпожа Винокурова. Но исчерпывающего перечня документов, которые может потребовать OFAC, нет. Скорее всего, запрос дополнительной информации у ИС ТЕКС касался источника получения заблокированных средств, корпоративной структуры компании и ее бенефициаров, полагает Татьяна Невеева. Также регулятор мог запросить данные о санкционном статусе получателя средств, подтверждении основания для перевода денег и маршрута их движения, добавляет Кира Винокурова.

Артем Касумян подчеркивает, что в OFAC можно обращаться неоднократно. Однако, признает он, даже предоставление дополнительных документов «не гарантирует выдачу лицензии».

В отношении судебных перспектив дела ИС ТЕКС мнения юристов расходятся. Артем Касумян считает, что МИнБанк «не несет ответственности за действия банка-корреспондента». Тем более, уточняет юрист, когда последний «совершает действия, предписанные ему его законодательством». Кира Винокурова согласна, что в целом банк не мог предвидеть включение в SDN-list и блокировку перевода средств, а с учетом возможности получения лицензии OFAC истец пока не утратил их окончательно.

Однако вопрос возмещения убытков, по ее мнению, осложняется тем, что МИнБанк переводил деньги не через тот банк, который был записан клиентом в поручении. В связи с этим Татьяна Невеева полагает, что ВС будет оценивать правомерность действий МИнБанка по самовольному изменению маршрута платежа. «Само по себе данное обстоятельство может не приводить к ущербу, но в условиях риска санкций встает вопрос, было ли разумным в мае 2022 года переводить средства через американский банк-посредник»,— указывает госпожа Невеева. Возможно, отмечают юристы, «стоило предложить перевести средства в другой валюте».

