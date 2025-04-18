Побит рекорд Болта по количеству сезонов со стометровкой менее чем за 10 секунд

Южноафриканский бегун Акани Симбин побил рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, 11-й сезон подряд пробежав дистанцию 100 м менее чем за 10 секунд (9,90 секунды), сообщает Track & Field Gazette. Рекорд Болта насчитывал 10 сезонов подряд с результатами быстрее 10 секунд на 100 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акани Симбин с бронзовой медалью чемпионата мира за третье место в забеге на 60 метров, 22 марта

Фото: Dylan Martinez / Reuters Акани Симбин с бронзовой медалью чемпионата мира за третье место в забеге на 60 метров, 22 марта

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Личный рекорд Акани Симбина ниже, чем у Усэйна Болта. Минимальное время, затраченное спортсменом на стометровку, составляет 9,82 секунды. Личный рекорд Усэйна Болта — 9,58 секунды. Его спортсмен установил в 2009 году.

Акани Симбин — серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже в эстафете 4х100 м, а также бронзовый призер чемпионата мира 2025 года в забеге на 60 м.

Екатерина Отрашкевич