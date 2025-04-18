Вопросы вирусологики

Члены петербургского горкома КПРФ обратились в Верховный суд (ВС) с жалобой на решения трех нижестоящих инстанций, отказавшихся рассмотреть иск о снятии коронавирусных ограничений, введенных Смольным еще в 2020 году. Коммунисты полагают, что эпидемическая обстановка в городе с тех пор принципиально изменилась, поэтому вопрос о запрете массовых мероприятий нужно изучать заново.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жалобу в ВС подали секретари петербургского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Александр Рогожкин и Владислав Карлов. В мае 2024 года они попытались провести на Марсовом поле митинг с целью «привлечь общественное внимание к проблеме оправдания и реабилитации идеологии нацизма», однако получили отказ от администрации Центрального района. Чиновники сослались на постановление Смольного от 13 марта 2020 года, которым проведение массовых мероприятий на территории Санкт-Петербурга было временно приостановлено в связи с распространением COVID-19.

Городской суд, в который коммунисты обратились с требованием отменить это постановление, прекратил производство по делу, поскольку посчитал, что ранее этот вопрос рассматривался уже дважды — в 2020 и 2023 годах и отказы по соответствующим делам вступили в законную силу. К аналогичному выводу пришли Второй апелляционный и Третий кассационный суды общей юрисдикции. Однако господа Рогожкин и Карлов настаивают, что предыдущие решения принимались «в существенно иной эпидемиологической обстановке».

Как пояснил “Ъ” Александр Рогожкин, заболеваемость с тех пор сократилась в разы, что подтверждает официальная статистика, и даже Всемирная ассоциация здравоохранения признала пандемию завершенной.

Коммунист добавил, что истцы, которые обращались в суд ранее, пытались провести мероприятия иного толка — не политического, а религиозного характера. Наконец, «особым основанием» господин Рогожкин назвал рассмотрение дела на фоне кампании по выборам губернатора и муниципальных депутатов летом 2024 года. По его мнению, из-за запрета участники выборной гонки были фактически «лишены возможности проводить агитацию».

Напомним, в декабре 2024 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие антиковидных мер сразу на год — до конца 2025-го. Они включают запрет на проведение публичных, спортивных и зрелищных мероприятий с участием более 300 человек. В марте в Смольном поясняли, что отказ федерального оперативного штаба от публикации данных по заболеваемости COVID-19, который был связан со «стабилизацией эпидемиологической ситуации» и переходом вируса в разряд «сезонных заболеваний», не является основанием для отмены ограничений. Для этого необходимо предписание главного санитарного врача по Санкт-Петербургу, уточняли чиновники.

Электоральный юрист Олег Захаров считает, что коммунисты имеют шанс вернуть дело в городской суд, поскольку «времена изменились, пандемия прошла и отказ судов оценивать законность митингов уже неактуален»: «Значит, возможно рассмотрение вопроса по существу».

По словам эксперта, власти пользуются антиковидными мерами для сокращения оппозиционной активности, но «экстраординарные правила» должны отменяться с уходом причин, которые их вызвали. Впрочем, речь об отмене ограничений пока не идет, подчеркнул господин Захаров: «С процессуальной точки зрения ВС не может сам рассмотреть вопрос по существу и отменить их, признав право партий на митинги в Северной столице. Для этого все же необходимо рассмотрение дела в петербургском суде с учетом местных законов и реалий».

Андрей Прах; Полина Пучкова, Санкт-Петербург