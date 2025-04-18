Сделки M&A: риски растут, «уходить становится больнее»

Управляющий партнер LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц проанализировал значительные изменения, произошедшие на рынке слияний и поглощений (M&A) за последние два года, подчеркнув, что «уходить стало больнее». Ранее «Ъ» писал, что российский рынок M&A завершил период стремительных сделок, связанных с уходом иностранных инвесторов, и адаптировался к текущей экономической обстановке.

В сделках слияний и поглощений часто принято считать, что риски покупателя и продавца диаметрально противоположны. Однако господин Эрвиц отметил, что существуют общие угрозы, способные повлиять на обе стороны. К ним он отнес сложности с получением регуляторных одобрений или получение их на невыгодных условиях, что может привести к аннулированию сделки или даже взысканию актива в пользу государства. Недостаток информации об активе также является серьезной проблемой, поскольку продавец может не иметь полной картины операционной деятельности. Кроме того, обе стороны сталкиваются с риском неполучения встречного предоставления (актива или денежных средств) при преждевременной передаче. Наконец, утечка информации о сделке может спровоцировать появление конкурентов, потерю ключевых сотрудников и контрагентов, а также колебание стоимости актива.

На конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», на вопрос о том, как предотвратить уход команды за старым собственником, Леонид Эрвиц ответил, что деньги «побеждают зло». По его словам, заинтересовать команду можно, прописав ключевые показатели эффективности (KPI) и предоставив определенную автономию.

В качестве инструмента для разрешения споров господин Эрвиц рекомендует включать в договоры медиацию, предусматривающую несколько этапов: менеджмент, CEO, бенефициары, профессиональные медиаторы и только потом суд. Впрочем, на практике рисков всегда больше, чем предусмотрено в договоре, обратил внимание он.