Рынок слияний и обращений

Российский рынок слияний и поглощений (M&A) окончательно отошел от быстрых сделок по выходу иностранных инвесторов, ознаменовав адаптацию бизнеса к новым экономическим реалиям. Юристы, сопровождавшие сделки M&A в 2022–2024 годах, поделились с “Ъ” наблюдениями, как за это время изменились условия договоров. Среди ключевых трендов — выбор негосударственных учреждений для разрешения споров, преимущественное применение российского права, более гибкие механизмы ценообразования и повышенное внимание к защите интересов покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На фоне сокращения в 2024 году случаев выхода иностранных инвесторов из российских активов (по подсчетам Kept, вдвое к 2023 году и втрое к 2022 году) рынок переориентировался на внутренние сделки. ALUMNI Partners, одна из ведущих российских юрфирм, сопровождающих сделки M&A, провела анализ договоров, в которых она участвовала на стороне покупателя или продавца в 2022–2024 годах. На основании этих данных и опроса других «юристов-сделочников» “Ъ” выделил ряд существенных изменений в условиях договоров, произошедших за последние три года.

Цены, право и суды

Так, ALUMNI Partners обращает внимание на скачки в продолжительности проведения сделок: если в 2022 году этот срок ввиду «турбулентности» сократился до 4–4,5 месяца, то затем он стал возвращаться к докризисным значениям, составив 7–8 месяцев в 2023–2024 годах. Этот тренд подтверждает партнер КА Delcredere Денис Юров, уточняя, что быстрые сделки были характерны для срочного выхода иностранцев из российских активов. Впрочем, партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин оценивает среднюю продолжительность сделок к 2025 году в пределах шести месяцев.

Со стабилизацией российского рынка M&A стали меняться и подходы к ценообразованию. На смену фиксированной цене договора приходят более гибкие механизмы, позволяющие учитывать фактические показатели на момент закрытия сделки. По подсчетам ALUMNI, в их практике в 2024 году количество сделок с использованием completion accounts и locked box «было на 25% больше, чем совокупно за 2022 и 2023 годы».

Completion accounts — проверка данных отчетности покупателем после вступления в права на акции (доли) с возможной корректировкой цены сделки на разницу в данных продавца и данных, полученных по итогам проверки.

Locked box — возможная корректировка цены сделки на т. н. leakage (снижение кэша в компании за счет его вывода после даты отчетности на продавца или его дочерние структуры), то есть расходы продавца и таргета, понесенные с даты отчетности и до даты подписания сделки (закрытия).

Партнер Kept Денис Суровцев объясняет снижение доли сделок с фиксированной ценой «уменьшением количества выходов иностранных компаний и постепенным повышением профессионализма участников рынка». По словам партнера АЛРУД Александра Клещева, для сделок по «выходу иностранцев» характерной остается фиксированная цена, в то время как для остальных (рыночных) сделок «корректировка цены является достаточно стандартным и распространенным инструментом».

В условиях санкционного давления и переориентации экономики на внутренние ресурсы усиливаются позиции российского права в регулировании M&A-сделок.

По подсчетам ALUMNI, более 88% договоров, совершенных при поддержке их команды, было подчинено российскому праву. Разрешение же споров стороны сделки в 70,6% случаев доверяли не государственным, а третейским судам, из которых предпочтение отдают Российскому арбитражному центру (РАЦ) при Российском институте современного арбитража. Партнер корпоративной практики Better Chance Артем Тамаев подтверждает, что «в подавляющем большинстве случаев стороны выбирают арбитражные центры в России (РАЦ или МКАС при ТПП РФ)» из-за конфиденциальности разбирательства и возможности выбора арбитров. Александр Клещев указывает, что для сделок с участием иностранцев по-прежнему предпочтительным остается английское право с передачей споров «в нейтральные арбитражные центры в Гонконге или ОАЭ».

Рассрочка для покупателя, ответственность для продавца

Еще одна группа изменений в условиях сделок касается расчетов между сторонами и механизмов компенсации ущерба. В 2024 году все чаще используются аккредитивы — по данным ALUMNI Partners, в 58% случаев. Также стала более распространенной практика рассрочки платежа: количество сделок с таким условием в 2024 году выросло до 41% с 14% в 2022-м. Партнер корпоративной практики M&A ALUMNI Partners Антон Панченков связывает это со стабилизацией оборота, а также с «обязательностью требования о рассрочке платежа в сделках с недружественными иностранцами, одобряемых правкомиссией».

Использование в сделках условий об опционе на выкуп практически исчезло — об этом говорит большинство опрошенных консультантов. По делам, которые сопровождала ALUMNI Partners, опцион в 2022 году использовался в чуть более 3% случаев, а за последние два года в их сделках такое условие вообще не встречалось. Эту ситуацию юристы вновь связывают с уменьшением сделок по выходу иностранцев. По опыту Дмитрия Позина, сейчас опционы применяются в сделках по созданию совместных предприятий, поскольку позволяют сторонам выйти из СП при возникновении неразрешимых разногласий.

5,11 триллиона рублей составила общая сумма сделок M&A на российском рынке в 2024 году, по данным агентства AK&M.

Любопытные изменения произошли в условиях, касающихся ответственности продавца. Так, по опыту ALUMNI теперь чаще стали встречаться сделки, которые не ограничивают компенсацию реальным ущербом, но позволяют требовать и упущенную выгоду — объем таких договоров в 2022–2024 годах превысил 40%. Господин Панченков полагает, что готовность продавцов соглашаться на условие о компенсации упущенной выгоды связана со стремлением быстро закрыть сделку и получить деньги, а также с общей тенденцией усиления защиты интересов покупателя.

Еще одним показателем более усиленной защиты покупателя бизнеса можно считать устойчивый рост использования условий о неустойке против продавца — с 18,54% в 2022 году до 52,94% в 2024-м. Одновременно с этим, по данным ALUMNI, значительно снизилась доля случаев, когда ответственность при недостоверности заверений ограничивается только взысканием убытков (с 71,4% в 2022 году до 23,5% в 2024 году) и, наоборот, более часто (в 76,5% случаев) покупателю дается право на выход из сделки (до ее закрытия). Впрочем, другие консультанты пока не подтверждают более широкое распространение условий о праве на выход.

В целом, по мнению Антона Панченкова, условия сделок M&A сдвигаются в сторону большей защиты покупателя бизнеса.

Перераспределение рисков ответственности, полагает Александр Клещев, может быть связано с тем, что в случае спора суды возлагают на покупателя более высокий стандарт должной осмотрительности, вменяя ему знание информации о компании из публичных источников и финансовой отчетности. Кроме того, отмечает Денис Суровцев, преобладание внутренних сделок показывает сейчас «скос в сторону рынка покупателя». Вместе с тем возврат к удлиненным срокам сделок, по мнению Дениса Юрова, «дает сторонам больше возможностей для обсуждения и согласования условий» и конечный результат будет зависеть от того, «у кого лучше переговорная команда».

Диана Лисунова, Анна Занина