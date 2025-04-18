Кадыров назвал беспределом запрет намазов в одном из ставропольских районов

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал инициативу администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в которой речь шла о запрете публичного совершения намазов и угрозах штрафов за нарушение этого правила. В своем Telegram-канале он назвал документ «открытой дискриминацией и правовым беспределом», подчеркнув, что 30 млн мусульман в России — это полноправная часть многонационального народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров отметил, что Ставропольский край — часть Северо-Кавказского федерального округа, окруженная мусульманскими республиками, и имеет долгую историю тесных межнациональных связей. «В таких условиях подобные заявления от властей звучат не просто малограмотно, а абсурдно и опасно»,— написал глава Чечни.

Господин Кадыров призвал региональные власти не создавать искусственные поводы для межнациональной розни, а вместо этого способствовать строительству мечетей, чтобы мусульмане могли исполнять свои религиозные обряды в специально отведенных местах.