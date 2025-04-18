АО «Почта России» выставило на торги старинный пакгауз Варшавского вокзала

Компания «Почта России» выставила на торги старинный пакгауз Варшавского вокзала, расположенный между Измайловским бульваром и Парфеновской улицей. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС Торги. Начальная цена лота за здание площадью 2,8 тыс. кв.м. и земельный участок площадью около 4,5 тыс. кв.м. составляет около 120 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал Citywalls / Влада Фото: Портал Citywalls / Влада

Товарный пакгауз охраняется как памятник архитектуры, он был возведен во второй половине XIX века в стилистике краснокирпичной архитектуры. Более десяти лет он находится в полуразрушенном состоянии, в здании неоднократно полыхали пожары. Из-за состояния объекта между КГИОП и «Почтой России» велись судебные разбирательства, так как компания обещала восстановить историческое здание.

Согласно прогнозу специалистов, покупателю придется вложить немало средств в ремонт, даже несмотря на то, что постройка является одноэтажной. Прием заявок для участия в аукционе начался 16 апреля, торги намечены на 16 мая.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на месте бывшего завода «Ливиз» на Синопской построят 44 тыс. кв. м элитного жилья.

Андрей Маркелов